Vì sao hai con vắng mặt ở giỗ đầu của Từ Hy Viên?

Nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời tại Tokyo, Nhật Bản ngày 2/2/2025 do viêm phổi. Tròn một năm sau ngày mất của cô, gia đình tổ chức lễ đặt tượng tưởng niệm tại nghĩa trang.

Trong ngày giỗ của Từ Hy Viên, bức tượng tưởng niệm do Koo Jun Yeop thiết kế được chính thức khánh thành. Khi nhìn thấy tượng, mẹ của nữ diễn viên xúc động mạnh, lập tức tiến đến ôm chặt con rể và bật khóc. Bà cũng an ủi Koo Jun Yeop.

Nhiều nghệ sĩ và bạn bè thân thiết có mặt bất chấp trời mưa lớn để viếng. Tuy nhiên, con của nữ diễn viên lại vắng mặt, khiến công chúng bàn tán.

Trước thắc mắc của dư luận, Mã Tiểu Mai (Mandy) - vợ hiện tại của Uông Tiểu Phi - đã trả lời trong một buổi phát trực tiếp gần đây.

Theo Mã Tiểu Mai, 2 đứa trẻ hiện nghỉ đông tại Bắc Kinh. Khi được hỏi ai chăm sóc 2 đứa trẻ, cô cho biết: “Chồng và mẹ tôi đang chăm sóc. Dì Yang (người giữ trẻ) cũng ở đây. Mẹ chồng tôi đã lớn tuổi nên không thể chăm sóc cả ngày được”.

Hồi tháng 3/2025, khi bị chỉ trích không đưa 2 đứa trẻ tới lễ an táng Từ Hy Viên, Mandy giải thích gia đình cô không nhận được bất kỳ thông báo nào. Họ chỉ biết lễ chôn cất diễn ra ngày 15/3/2025 sau khi đọc tin tức trên mạng xã hội. Theo Mandy, những đứa trẻ cần có cuộc sống bình thường, nên việc đưa chúng ra ngoài là chuyện hợp lý. Cô cũng mong cư dân mạng đừng tin mọi tin tức trên Internet vì họ không thể hiểu cuộc sống thực sự của người khác ra sao.

Ngày 15/3/2025, lễ chôn cất diễn viên Từ Hy Viên (Đại S) diễn ra tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Kim Sơn, Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, hai con của nữ diễn viên với chồng cũ Uông Tiểu Phi không có mặt. Cùng ngày, vợ của Uông Tiểu Phi là Mandy đăng lên trang cá nhân ảnh chụp những món đồ thủ công do 2 con riêng của chồng thực hiện. Lúc này, cộng đồng mạng càng chắc chắn 2 con của Từ Hy Viên không tới lễ chôn cất của mẹ.

Sự vắng mặt liên tiếp của các con Từ Hy Viên tiếp tục trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

