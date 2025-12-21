Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Hình ảnh này tái hiện phân cảnh kinh điển của phim, nơi Đạo Minh Tự và Sam Thái cùng ngắm sao. Cũng ở sự kiện, khi giai điệu Meteor Rain vang lên, khán giả đồng loạt hát theo. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự xúc động, cho rằng khoảnh khắc này là ký ức chung của một thế hệ khán giả từng lớn lên cùng Vườn sao băng.

Khi chương trình bước vào ca khúc Anh thật sự, thật sự rất yêu em, Ngôn Thừa Húc lặng lẽ lấy ra chiếc vòng cổ sao băng – món quà mà nhân vật Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc) dành cho Sam Thái (Từ Hy Viên) trong Vườn sao băng. Anh nhẹ nhàng treo chiếc vòng lên một kính thiên văn mô phỏng trên sân khấu, sau đó nhắm mắt, chạm tay vào ống kính và chắp tay cầu nguyện. Cả khán phòng chìm trong không khí lặng yên.

Ngôn Thừa Húc và Từ Hy Viên quen biết từ năm 2001 khi cùng tham gia Vườn sao băng. Suốt nhiều năm sau đó, hai nghệ sĩ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Trước đây, Ngôn Thừa Húc từng công khai chia sẻ rằng Từ Hy Viên là người có ảnh hưởng đặc biệt trong cuộc đời anh và luôn đồng hành, động viên anh trong những giai đoạn khó khăn.

Vườn sao băng gây sốt thập niên 2000, Sam Thái là cô gái nhà nghèo tính cách trượng nghĩa, cha mẹ dành dụm tiền cho cô nhập học ngôi trường danh giá. Ngày đầu đến trường, Sam Thái đối đầu các nam sinh của nhóm F4, trong đó có Đạo Minh Tự. Từ đó, cô trở thành kẻ thù "không đội trời chung" với bốn chàng trai.

Lúc ghi hình tác phẩm, hai diễn viên từng mâu thuẫn nhưng dần dần, họ hiểu nhau, chấp nhận tính cách của người kia, trở thành bạn thân thiết trong cuộc sống. Khi Ngôn Thừa Húc tham gia show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2021, Hy Viên quay một video cổ vũ đồng nghiệp, cô nói: "Đạo Minh Tự, em là Sam Thái của anh, khi đóng phim, chúng ta hơi tí là giận dỗi. Hồi đó em nghĩ anh là người thật kỳ cục, bí hiểm kiểu trẻ con. Bây giờ, anh trở thành một người anh, càng ngày càng vui vẻ và cuốn hút. Sam Thái luôn ở bên cổ vũ anh".

Khi nghe tin Từ Hy Viên qua đời, Ngôn Thừa Húc nói: "Cảm ơn gặp gỡ em ở năm tháng em vô ưu vô lo như một đứa trẻ. Em thường nói coi mỗi ngày là ngày cuối được sống, cần sống tận lực. Mong em đến thế giới khác, không có ưu phiền, tháng ngày bình yên".