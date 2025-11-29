DJ Koo 'dần phục hồi thể chất' sau gần một năm Từ Hy Viên mất

DJ Koo đến thăm mộ vợ như thông lệ, hôm 27/11.

Trong loạt ảnh khán giả chia sẻ trên mạng xã hội, DJ Koo được nhận xét "đã trẻ hóa" rõ rệt. Anh diện bộ jean xanh đậm thường ngày kết hợp với áo khoác rộng, cùng đôi boots màu cam phá vỡ vẻ đơn điệu của tông màu tối quen thuộc. "Nước da của anh hồng hào, khỏe mạnh. Trước ống kính, anh trông bớt hốc hác và điềm tĩnh hơn", người hâm mộ mô tả. Các bình luận trên Weibo nói DJ Koo "đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất", "bình tâm trở lại". Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí Đài Loan, Lily, con MC Từ Hy Đệ, nói cả gia đình đều quan tâm tới sức khỏe của chú, cố gắng nhắc nhở chú ăn uống, bồi bổ sau thời gian suy kiệt.

Dù tình hình sức khỏe đã khá hơn, thói quen đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn mỗi ngày của DJ Koo không thay đổi. Theo lời kể của nhân viên nghĩa trang, nam DJ đến đây "gần như mỗi ngày". Không giống như những người đến thăm mộ khác - vội vã tới rồi ra về, anh luôn tìm một góc để ngồi xuống và nghỉ ngơi vài tiếng. Điều khác là, anh không còn đi một mình, thay vào đó, rủ bạn bè đi cùng.

Hiện các bình luận về DJ Koo vẫn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Có người nói: "Trước đây anh ấy gầy lắm, giờ trông đẹp trai thế này, có khi còn được ký hợp đồng quảng cáo nữa, thật trùng hợp quá". Những người khác khơi lại tin đồn DJ Koo phụ thuộc tài chính vào vợ sau khi kết hôn và suy đoán: "Có lẽ giờ anh ấy làm vậy vì thừa kế". Cũng có người so sánh anh với Ngôn Thừa Húc, nói rằng: "Mọi người thường lặng lẽ đứng khóc khi viếng mộ, nhưng DJ Koo lại đưa bạn bè đến trò chuyện như thể đang đi dã ngoại". Trước mọi chỉ trích, anh chỉ im lặng. Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc. Ngày 3/2, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời hôm 2/2 vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dj-koo-dan-phuc-hoi-the-chat-sau-gan-mot-nam-tu-hy-vien-mat-747588.html