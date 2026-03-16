Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Đời sống 16/03/2026 09:29

Hôm nay, ngày 16/3/2026, giá vàng thế giới vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã rớt mạnh khỏi mốc 5.000 USD/ounce. Nhưng trong nước biến động khá chậm, này khiến vàng trong nước đắt hơn thế giới tăng lên gần 24 triệu đồng mỗi lượng.

Theo báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá so với cuối tuần trước, mua vào 179,6 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 182,6 triệu đồng. ACB tăng nhẹ giá mua vàng miếng 100.000 đồng mỗi lượng, lên 180,6 triệu đồng; trong khi giá bán ra lại giảm 400.000 đồng, xuống 182,6 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng lại tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng, mua vào lên 180,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng đứng yên, Công ty SJC mua vào 179,3 triệu đồng, bán ra 182,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng…

Giá vàng trong nước biến động nhẹ so với thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 ngày 16/3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.018 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Trước đó, chỉ ít phút sau khi mở cửa tuần giao dịch mới, giá vàng hôm nay biến động rất mạnh.

Có thời điểm, kim loại quý rớt thẳng đứng từ vùng 5.025 USD/ounce xuống về sát 4.970 USD/ounce, dao động hàng chục USD mỗi ounce và thủng mốc 5.000 USD. Giá vàng có lúc rớt về mốc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua, trước khi lực cầu bắt đáy giúp phục hồi trở lại.

Một diễn biến đáng chú ý, giá vàng đi xuống dù chỉ số đồng USD và giá dầu thô cũng hạ nhiệt trong đầu tuần mới. Hiện chỉ số USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 100,2 điểm, giảm 0,11% so với phiên trước trong khi giá dầu thô Brent cũng lùi về 102 USD/thùng.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, vàng đang chịu áp lực giảm giá khi nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn lắng dịu bất chấp chiến sự ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết. Đặc biệt, nỗi lo lạm phát dai dẳng ở Mỹ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chưa vội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần này.

Dù vậy, trong trung dài hạn những yếu tố giúp giá vàng đi lên vẫn còn như nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 14/3/2026, vàng thế giới dừng đà giảm sâu khi đồng USD còn tăng giá, nhà đầu tư tiếp tục chốt lời. Trong khi đó, vàng SJC trong nước lùi về gần 182 triệu đồng.

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Dinh dưỡng 24 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ ẩn nấp trên ngọn cây

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ ẩn nấp trên ngọn cây

Video 27 phút trước
Cháy lớn tại bệnh viện, 10 bệnh nhân tử vong và nhiều người bị thương

Cháy lớn tại bệnh viện, 10 bệnh nhân tử vong và nhiều người bị thương

Video 39 phút trước
Top 3 con giáp ĐẦY TÀI LỘC trong 24 giờ tới, vận trình sáng ngời ngời, đón tiền vàng đầy tay, giàu lại càng thêm giàu

Top 3 con giáp ĐẦY TÀI LỘC trong 24 giờ tới, vận trình sáng ngời ngời, đón tiền vàng đầy tay, giàu lại càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có khó tìm sau ngày 16/3/2026, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến

Thần Tài trao vận may hiếm có khó tìm sau ngày 16/3/2026, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt

Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Tử vi 3 ngày đầu tuần (16, 17, 18 tháng 3), 3 con giáp vương mình nhận Lộc tứ phương, sự nghiệp bừng sáng, giàu sang số 2 không ai số 1

Tử vi 3 ngày đầu tuần (16, 17, 18 tháng 3), 3 con giáp vương mình nhận Lộc tứ phương, sự nghiệp bừng sáng, giàu sang số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ, khiến cư dân hoảng hốt

TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ, khiến cư dân hoảng hốt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt

Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt

Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Danh tính kẻ bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền bị bắt

Danh tính kẻ bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền bị bắt

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp