Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Đời sống 16/03/2026 09:29

Hôm nay, ngày 16/3/2026, giá vàng thế giới vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã rớt mạnh khỏi mốc 5.000 USD/ounce. Nhưng trong nước biến động khá chậm, này khiến vàng trong nước đắt hơn thế giới tăng lên gần 24 triệu đồng mỗi lượng.

Theo báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá so với cuối tuần trước, mua vào 179,6 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 182,6 triệu đồng. ACB tăng nhẹ giá mua vàng miếng 100.000 đồng mỗi lượng, lên 180,6 triệu đồng; trong khi giá bán ra lại giảm 400.000 đồng, xuống 182,6 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng lại tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng, mua vào lên 180,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng đứng yên, Công ty SJC mua vào 179,3 triệu đồng, bán ra 182,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước biến động nhẹ so với thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 ngày 16/3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.018 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Trước đó, chỉ ít phút sau khi mở cửa tuần giao dịch mới, giá vàng hôm nay biến động rất mạnh.

Có thời điểm, kim loại quý rớt thẳng đứng từ vùng 5.025 USD/ounce xuống về sát 4.970 USD/ounce, dao động hàng chục USD mỗi ounce và thủng mốc 5.000 USD. Giá vàng có lúc rớt về mốc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua, trước khi lực cầu bắt đáy giúp phục hồi trở lại.

Một diễn biến đáng chú ý, giá vàng đi xuống dù chỉ số đồng USD và giá dầu thô cũng hạ nhiệt trong đầu tuần mới. Hiện chỉ số USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 100,2 điểm, giảm 0,11% so với phiên trước trong khi giá dầu thô Brent cũng lùi về 102 USD/thùng.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, vàng đang chịu áp lực giảm giá khi nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn lắng dịu bất chấp chiến sự ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết. Đặc biệt, nỗi lo lạm phát dai dẳng ở Mỹ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chưa vội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần này.

Dù vậy, trong trung dài hạn những yếu tố giúp giá vàng đi lên vẫn còn như nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước.

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