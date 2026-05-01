Đồng Nai: Cảnh sát xuyên đêm truy bắt giữ 2 tên cướp điện thoại, dây chuyền

Đời sống 01/05/2026 09:52

Công an xã Tân An tiếp nhận trình báo của em T.T.K.H. (16 tuổi) về việc bị hai đối tượng lạ mặt dùng dao uy hiếp, cướp xe máy, điện thoại và dây chuyền với tổng giá trị khoảng 41 triệu đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 30-4, Công an xã Tân An (TP Đồng Nai) đã bắt giữ được hai nghi can thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27-4, công an xã tiếp nhận thông tin về việc cháu KH (16 tuổi) bị hai thanh niên dùng dao khống chế cướp xe máy, điện thoại và dây chuyền tổng trị giá khoảng 41 triệu đồng tại đoạn đường vắng thuộc ấp 2 (xã Tân An).

Một đối tượng trong vụ cướp táo tợn bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Tiền Phong, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Ban Chỉ huy Công an xã Tân An đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, lấy lời khai bị hại, đồng thời báo cáo nhanh đến Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, huy động các phòng nghiệp vụ phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng.

Dù vụ việc xảy ra vào đêm khuya, khu vực vắng người, ít nhân chứng, gây khó khăn cho công tác nhận diện và truy vết, nhưng với quyết tâm cao, lực lượng Công an xã Tân An đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng đối tượng.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã khoanh vùng, bắt giữ được hai nghi phạm gây án gồm: Lâm Văn Nhật Minh (24 tuổi, trú TP.HCM) và Phan Chí Nghị (25 tuổi, trú TP Đồng Nai) cùng tang vật liên quan.

Qua lời khai của hai nghi phạm, trước đó đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản trên các địa bàn lân cận.

