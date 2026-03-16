Ngày 15/3, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 10 giây ghi lại cảnh một vụ cướp táo tợn xảy ra tại một phòng tập thể dục.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Mã Văn Vũ (SN 1996, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trong lúc đang tập thể dục tại một phòng tập trên địa bàn xã Tân Châu, chị L.T.H (SN 1976, trú xã Tân Châu) bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào dùng dao đe dọa, tấn công nhằm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nạn nhân chống trả quyết liệt nên đối tượng hoảng sợ bỏ chạy, chưa thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mã Văn Vũ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công an xã Tân Châu nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Chỉ sau 6 giờ gây án, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng Mã Văn Vũ khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Diễn Châu.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên đã chuẩn bị dao làm hung khí, mượn xe mô tô của một người quen, đồng thời che biển số và bịt khẩu trang để che giấu danh tính. Sau đó, đối tượng điều khiển xe đến phòng tập nói trên, dùng dao đe dọa, tấn công nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Tang vật của vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-ke-bit-mat-xong-vao-phong-tap-the-duc-cuop-day-chuyen-bi-bat-755366.html