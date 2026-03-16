Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Đời sống 16/03/2026 05:30

Ngày 15/3, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm hai vợ chồng bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 23h ngày 14/3, anh Nguyễn Tấn (35 tuổi) và vợ là Ngô Thị Định Trinh (31 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) đang ngủ trong nhà ở vườn cà phê tại thôn 9, xã Bảo Lâm 1, thì bất ngờ lửa bùng phát, bao trùm ngôi nhà. Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên hai vợ chồng anh Tấn bị kẹt bên trong.

Căn nhà nằm khuất trong vườn cà phê, cách xa khu dân cư nên chỉ khi đám cháy gây ra tiếng nổ lớn, những người dân trong vùng mới biết sự việc, đến ứng cứu.

Trong đêm, người dân dập lửa, đưa vợ chồng anh Tấn đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng, vợ chồng anh Tấn nhập viện trong tình trạng bỏng với tỷ lệ 90% cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, hỗ trợ thở oxy, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

 

Vợ chồng anh Tấn có hoàn cảnh khó khăn. Đầu tháng 2 vừa qua, vợ chồng anh gửi hai con nhỏ cho người thân chăm sóc rồi qua tỉnh Lâm Đồng làm thuê, kiếm tiền mưu sinh.

Theo lãnh đạo xã Bảo Lâm 1, chính quyền địa phương đang kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí, giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

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Hai vợ chồng anh Tấn bị bỏng nặng, được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Hoàng Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh), xác nhận vụ cháy xảy ra tại quán kem M.X trên Quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn phường. 

 

Cụ thể, vào hồi 19h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng kem trên.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC & CNCH nhanh chóng được điều động tới hiện trường để dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc không có thiệt hại về người nhưng do ngọn lửa quá lớn, cửa hàng gần như bị thiêu rụi.

 

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do chập điện điều hòa gây cháy. 

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Từ khóa:   cháy nhà tin moi bỏng nặng

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