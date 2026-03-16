Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Đời sống 16/03/2026 06:00

Tối 15/3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ giết người nghiêm trọng khiến 2 người tử vong xảy ra tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 15h10 cùng ngày, tại nhà anh Nguyễn Xuân B. (SN 1991, trú thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải); đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký HKTT tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải) dùng súng bắn và dao đâm vào người chị Nguyễn Thùy L. (SN 1995, trú thôn Mỹ Đức, là vợ của Thắng và là em gái anh B.) làm chị L. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thăng lái xe ô tô (BKS 30K-136.61) đến nhà anh Vũ Văn N. (SN 1987, ở thôn Quý Đức Đông, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh N., sau đó dùng xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Hậu quả, anh N. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải nhưng không qua khỏi.

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên - Ảnh 1
Khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện KSND tỉnh, Viện KSND khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Các lực lượng Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng; đến 18h40 cùng ngày, phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên'

Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên'

Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng tin moi chồng giết vợ

