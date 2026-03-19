Đối tượng K. khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-3, K. điều khiển xe máy BKS 89AH-015.28 đến cửa hàng vàng của bà H. giả vờ mua vàng rồi ra tay.

Theo thông tin báo Dân Trí, theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 12h30 ngày 17/3, Công an phường Mỹ Hào nhận trình báo của chị Bùi Thị Hồng (SN 1980, trú tại địa phương) về việc cửa hàng vàng của gia đình vừa bị cướp giật tài sản. Nghi phạm L.K.K. khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Báo Dân Trí. Thông tin ban đầu, một đối tượng giả vờ vào hỏi mua vàng. Khi được đưa cho xem một chỉ vàng nhẫn, người này lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, cầm nhẫn chạy ra xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Hào đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Quá trình điều tra gặp khó khăn do vụ việc xảy ra vào buổi trưa, ít người qua lại. Đối tượng mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che kín mặt nên khó nhận diện.

Theo báo Người Lao Động, quá trình xác minh, điều tra, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do thời điểm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật vào buổi trưa, ít người qua lại; đối tượng lại có sự chuẩn bị khi mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che kín mặt gây khó khăn cho việc nhận diện. Công an cho nghi phạm thực nghiệm tại hiện trường gây án. Ảnh: Báo Người Lao Động. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ Công an phường, chỉ sau thời gian ngắn tập trung rà soát, sàng lọc đối tượng, Công an phường Mỹ Hào đã nhanh chóng xác định nghi phạm là L.K.K. (SN 2008, trú tại Tổ dân phố Tiên Xá 1, phường Mỹ Hào). Sau hơn 1 giờ kể từ khi bị hại trình báo, Công an phường Mỹ Hào đã truy vết, bắt giữ thành công đối tượng. Tại cơ quan công an, K. khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tại các cửa hàng vàng. Khoảng 11h30 cùng ngày, K. điều khiển xe máy đến cửa hàng, giả vờ mua vàng rồi thực hiện hành vi cướp giật. Sau khi gây án, đối tượng vứt bỏ áo chống nắng và mũ tại một khu đất giãn dân, về nhà thay quần áo rồi mang chiếc nhẫn đi bán được 17 triệu đồng. Công an phường Mỹ Hào đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

