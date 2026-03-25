Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Đời sống 25/03/2026 07:00

Nghi phạm giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, đoạn thuộc xã Vĩnh Viễn, làm một người tử vong đã bị lực lượng Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 ngày 22/3, ông T.P.Đ (66 tuổi) chở vợ là bà Đ.T.P.A. (57 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ) bằng xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 931, đoạn qua xã Vĩnh Viễn. Lúc này, Đô điều khiển xe máy (hiệu Sirius) áp sát từ phía sau, bất ngờ giật phăng sợi dây chuyền trên cổ bà A. rồi tăng tốc bỏ chạy về hướng trung tâm xã.

Ông Đ. tăng ga đuổi theo kẻ cướp. Tuy nhiên, khi vừa qua dốc cầu Trâm Bầu (ấp 1, xã Vĩnh Viễn), ông Đ. lạc tay lái khiến cả hai vợ chồng ngã mạnh xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, bà A. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Nghi can Nguyễn Minh Đô

Theo thông tin từ VietNamNet, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tung nhiều tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.

Do vụ việc xảy ra trên tuyến đường nông thôn, ít người qua lại, camera an ninh hạn chế nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau 23 giờ gây án, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Đô.

Tại cơ quan công an, Đô khai do không có tiền tiêu xài, thấy bà A. đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật. Sau khi giật được tài sản, đối tượng mang bán được 30 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông không nên mang, đeo tài sản có giá trị; nếu mang theo nên cất giữ cẩn thận. Khi bị cướp giật, cần giữ bình tĩnh, không truy đuổi khi không đảm bảo an toàn và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Chiều 24/3, lực lượng chức năng phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Tử vi thứ Sáu 26/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

Đúng hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Sự thật ngỡ ngàng về thực phẩm "trẻ hóa": Vừa đẹp da, vừa là lá chắn phòng ngừa ung thư hữu hiệu

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/3/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

NÓNG: Giá xăng RON 95-III tăng lên 33.840 đồng/lít từ 23h ngày 24/3

Phát hiện thai nhi 5,4kg, ê-kíp họp bàn mổ khẩn