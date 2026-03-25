Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Đời sống 25/03/2026 07:00

Nghi phạm giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, đoạn thuộc xã Vĩnh Viễn, làm một người tử vong đã bị lực lượng Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 ngày 22/3, ông T.P.Đ (66 tuổi) chở vợ là bà Đ.T.P.A. (57 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ) bằng xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 931, đoạn qua xã Vĩnh Viễn. Lúc này, Đô điều khiển xe máy (hiệu Sirius) áp sát từ phía sau, bất ngờ giật phăng sợi dây chuyền trên cổ bà A. rồi tăng tốc bỏ chạy về hướng trung tâm xã.

Ông Đ. tăng ga đuổi theo kẻ cướp. Tuy nhiên, khi vừa qua dốc cầu Trâm Bầu (ấp 1, xã Vĩnh Viễn), ông Đ. lạc tay lái khiến cả hai vợ chồng ngã mạnh xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, bà A. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền - Ảnh 1
Nghi can Nguyễn Minh Đô

Theo thông tin từ VietNamNet, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tung nhiều tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.

Do vụ việc xảy ra trên tuyến đường nông thôn, ít người qua lại, camera an ninh hạn chế nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau 23 giờ gây án, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Đô.

Tại cơ quan công an, Đô khai do không có tiền tiêu xài, thấy bà A. đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật. Sau khi giật được tài sản, đối tượng mang bán được 30 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông không nên mang, đeo tài sản có giá trị; nếu mang theo nên cất giữ cẩn thận. Khi bị cướp giật, cần giữ bình tĩnh, không truy đuổi khi không đảm bảo an toàn và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

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