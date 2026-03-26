Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Đời sống 26/03/2026 01:24

Chiều 24/3, lực lượng chức năng phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 24/3, lãnh đạo phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết một phụ nữ đã tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một chung cư trên địa bàn.

 

Vào khoảng 14h50 cùng ngày, người dân sinh sống tại một tòa chung cư trên địa bàn phường Vinh Hưng phát hiện một phụ nữ rơi từ tầng 22 xuống đất. Do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh 1
Khu vực chung cư nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.Q.T. (33 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), hiện đang thuê căn hộ tại tòa nhà nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân rơi từ khu vực lan can căn hộ ở tầng 22; nguyên nhân cụ thể đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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