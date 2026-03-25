NÓNG: Giá xăng RON 95-III tăng lên 33.840 đồng/lít từ 23h ngày 24/3

Đời sống 25/03/2026 01:15

Từ 23 giờ ngày 24/3, giá các loại xăng, dầu cùng điều chỉnh, trong đó RON 95-III là 33.840 đồng một lít, tăng 3.150 đồng.

Theo thông tin từ VOV, từ 23 giờ ngày 24/3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước được điều chỉnh tăng theo quyết định của Liên Bộ Công Thương – Tài chính. Đáng chú ý, xăng RON 95-III – loại phổ biến trên thị trường – tăng 3.150 đồng mỗi lít, lên mức 33.840 đồng/lít

Cùng chiều tăng, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh thêm 2.940 đồng, có giá bán mới là 30.110 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu (trừ mazut), giá cũng tăng từ 2.080 đến 6.240 đồng mỗi lít tùy loại. Sau điều chỉnh, giá dầu diesel đạt 39.660 đồng/lít, trong khi dầu hỏa ở mức 40.450 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với mức 4.000 đồng/lít đối với dầu diesel; xăng, dầu hỏa và mazut là 3.000 đồng/lít. Đây là lần thứ bảy liên tiếp quỹ này được sử dụng nhằm giảm áp lực tăng giá nhiên liệu.

NÓNG: Giá xăng RON 95-III tăng lên 33.840 đồng/lít từ 23h ngày 24/3 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính đang đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol) từ 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít. Thuế với dầu diesel cũng có thể giảm từ 1.000 đồng xuống 500 đồng/lít. Riêng nhiên liệu bay được đề xuất giảm còn 1.000 đồng, thấp hơn 500 đồng so với hiện hành.

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, được tính trực tiếp vào giá bán lẻ. Do đó, nếu đề xuất được thông qua, giá xăng có thể giảm khoảng 1.080 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel và nhiên liệu bay có thể giảm khoảng 540 đồng/lít, bao gồm cả phần thuế giá trị gia tăng.

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