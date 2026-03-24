Bé trai 2 tuổi sùi bọt mép khi bị bố vô tình khóa trong ô tô

Thế giới 24/03/2026 15:05

Tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) xảy ra một vụ việc trẻ nhỏ bị mắc kẹt trong xe khiến nhiều người thót tim.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, anh Vương đưa con trai 2 tuổi ra ngoài. Tuy nhiên, do sơ suất, anh đã vô tình khóa trái cửa xe, khiến bé bị mắc kẹt bên trong suốt 1 giờ đồng hồ. Khi phát hiện, đứa trẻ đã sùi bọt mép, tình trạng rất nguy hiểm.

Trong lúc hoảng loạn, anh Vương cùng đồng nghiệp đã đập vỡ kính xe để cứu con. May mắn, sau khi được đưa ra ngoài và nghỉ ngơi, tình trạng của bé không còn đáng lo ngại .

Bé trai 2 tuổi sùi bọt mép khi bị bố vô tình khóa trong ô tô - Ảnh 1
Sau khi được đưa ra ngoài và nghỉ ngơi, tình trạng của bé không còn đáng lo ngại

Thời gian gần đây, nhiệt độ cao nhất tại Quảng Châu đã lên gần 30°C. Trong điều kiện này, nếu trẻ bị kẹt lâu trong không gian kín như ô tô, rất dễ gặp các tình trạng như:

Phụ huynh xuống xe giải quyết công việc nhưng để quên điện thoại và chìa khóa trong xe. Xe tự động khóa, khiến bé 3 tuổi bị mắc kẹt bên trong.

Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, bé đã mặt đỏ bừng, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Sau khi được gia đình đồng ý, lính cứu hỏa đập kính, mở cửa sau và đưa bé ra ngoài. Tại Bạng Phụ (An Huy):

Một người bà chở cháu 2 tuổi đi ra ngoài. Sau khi dừng xe, bà đặt chìa khóa ở ghế phụ rồi đóng cửa để vòng sang ghế lái. Không ngờ, đứa trẻ nghịch và bấm nút khóa cửa, tự nhốt mình trong xe.

Lực lượng cứu hộ cũng phải phá cửa kính để kịp thời cứu bé.

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