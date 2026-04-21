Xe lao xuống kênh, người cha tử vong sau khi cứu 4 người thân

Thế giới 21/04/2026 14:03

Mới đây, một người đàn ông đã hy sinh mạng sống để cứu gia đình 4 người của mình, sau khi chiếc xe bán tải của họ lao xuống kênh trong một vụ tai nạn thương tâm ở tỉnh Chai Nat, Thái Lan.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ báo Khaosod đưa tin ngày 19/4, một người đàn ông đã hy sinh mạng sống để cứu gia đình 4 người của mình, sau khi chiếc xe bán tải của họ lao xuống kênh trong một vụ tai nạn thương tâm ở tỉnh Chai Nat, Thái Lan.

Vào lúc 16h40 ngày 19-4, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ tai nạn nghiêm trọng tại xã Tieng Tae, huyện Sankhaburi, tỉnh Chai Nat. Theo tin báo, một chiếc xe bán tải đã lao ra khỏi đường và rơi xuống kênh tưới tiêu, khiến một người mất tích và nhiều người khác bị thương.

Các đội cứu hộ từ Quỹ Ruamkatanyu ở Chai Nat và các thợ lặn đã được khẩn trương điều động đến hiện trường. Chiếc xe được tìm thấy chìm dưới nước, chỉ còn phần nóc xe nhô lên trong dòng nước chảy xiết, một vệt phanh dài hơn 3 mét có thể nhìn thấy trên đường. 

Xe lao xuống kênh, người cha tử vong sau khi cứu 4 người thân - Ảnh 1
Chiếc xe của gia đình ông Panya đã lao xuống kênh sau khi tránh một chiếc xe khác lao ra bất ngờ - Ảnh: KHAOSOD

Sau khoảng 10 phút tìm kiếm, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của ông Panya Thoengklip (46 tuổi), được người dân địa phương gọi với biệt danh "Chang Kob", kỹ thuật viên kiêm phó trưởng thôn Moo 6, xã Tieng Tae. Thi thể ông được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500m.

Con gái ông, cô Natsuda Thoengklip, đã kể lại những giây phút cuối cùng trong nước mắt. Cô cho biết gia đình năm người gồm cha, mẹ, em gái, cô và chồng đang đi mua nhu yếu phẩm trong nội thành sau khi cha cô vừa xong công việc.

Cô kể một chiếc sedan màu trắng bất ngờ lao ra từ đường phụ, cắt ngang trước xe của họ. Cha cô đã đánh lái để tránh va chạm, khiến chiếc xe bán tải mất kiểm soát và lao xuống kênh.

Khi chiếc xe bắt đầu chìm, ông đã dùng hết sức lực để đẩy cả bốn thành viên trong gia đình đến nơi an toàn. Một người nông dân địa phương chứng kiến vụ tai nạn đã giúp kéo họ lên bờ.

Sau khi chắc chắn mọi người đã thoát hiểm, ông Panya mất hết sức lực và bị dòng nước cuốn trôi.

"Bố không nên cứu con", cô Natsuda nói trong nước mắt.

Vợ ông Panya ngã quỵ tại hiện trường và được sơ cấp cứu trước khi được đưa đến bệnh viện cùng với cô con gái bảy tuổi.

Chiếc xe sedan màu trắng liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã thu thập bằng chứng và đang kiểm tra đoạn phim camera giám sát để xác định và tìm kiếm người lái xe nhằm phục vụ các thủ tục pháp lý. Thi thể nạn nhân đã được gửi đến viện pháp y của Bệnh viện Sawanpracharak để khám nghiệm chi tiết.

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