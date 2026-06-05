Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

Hôm nay, ngày 5/6/2026, sau nhiều ngày sụt giảm, giá vàng thế giới đã đi lên khi đồng USD giảm giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 5/6, giá vàng trong nước không biến động, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vào ở mức 153 triệu đồng/lượng, bán ra 156 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng ở chiều mua, xuống 152,8 triệu đồng và giữ nguyên chiều bán ra 156 triệu đồng...

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng đứng yên khi vẫn mua vào 152,8 triệu đồng, bán ra 155,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua xuống 152,8 triệu đồng và bán ra 155,8 triệu đồng...

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 5/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.476 USD/ounce, tăng khoảng 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.423 USD/ounce.

Sự phục hồi của vàng được thúc đẩy bởi một loạt yếu tố kinh tế vĩ mô. Giá dầu thô giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống cùng với sức ép giảm giá của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng hôm nay.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường vàng, dầu mỏ và tài chính toàn cầu. Giá dầu thô giảm về khoảng 93 USD/thùng.

Các nhà giao dịch đang đánh giá tình hình Mỹ - Iran theo kịch bản gián đoạn có kiểm soát hơn là cú sốc nguồn cung toàn diện. Kỳ vọng về một thỏa thuận khả thi đã khiến giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt do áp lực lạm phát thấp hơn, qua đó hỗ trợ vàng hưởng lợi nhiều hơn từ triển vọng cắt giảm lãi suất thay vì nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng Hôm nay, ngày 4/6/2026, giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi đồng USD tăng giá và giá dầu thô đi lên do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-562026-the-gioi-bat-tang-vang-sjc-trong-nuoc-dam-chan-o-muc-156-trieu-ong-761423.html