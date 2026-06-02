Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 02/06/2026 09:10

Hôm nay, ngày 2/6/2026 giá vàng thế giới đảo chiều đi xuống khi giá dầu thô tăng vọt, căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran chưa được giải quyết.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào ở mức 154,5 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 154,5 triệu đồng, bán ra 157 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 500.000 đồng, xuống 155 triệu đồng; bán ra giảm 300.000 đồng, xuống 157 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng vàng miếng SJC mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 154,2 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng bị thổi bay 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 154,3 triệu đồng, bán ra 157,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào còn 154,2 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 2/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.482 USD/ounce, giảm 38 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.520 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá mở cửa hôm trước (4.540 USD) thì giá vàng hôm nay giảm tới 58 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ đà tăng mạnh của giá dầu thô (92 USD/thùng), sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận nào trong cuối tuần qua về việc mở lại eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, lãi suất trái Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,5%, cùng với đồng USD mạnh hơn, đã tạo áp lực bán lên vàng – tài sản thường được coi là "nơi trú ẩn an toàn".

Bất chấp cú sốc giá năng lượng, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đóng cửa ở mức kỷ lục mới, góp phần tạo sức ép lên giá vàng hôm nay.

Nhiều người đã dịch chuyển vốn từ vàng sang cổ phiếu khi chỉ số S&P 500 tăng lên 7.599 điểm, Dow Jones tăng 0,1% lên 51.078 điểm, và Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 27.086 điểm.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran, các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới của Mỹ để đánh giá xu hướng tiếp theo.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/6/2026: Thế giới giảm, trong nước tăng nhẹ nhưng người mua vẫn lỗ

Hôm nay, ngày 1/6/2026 giá vàng trong nước đi xuống cùng với bạc khi đồng USD, giá dầu thô tăng trở lại. Trong khi vàng SJC trong nước điều chỉnh tăng nhẹ.

