Theo thông tin báo VOV, buổi tối ngày 31/5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo về việc hai trẻ em mất tích sau khi đi chơi chưa trở về nhà. Hai cháu được xác định là Hà Anh Đ., sinh năm 2017, trú tại tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm và Hà Anh P., sinh năm 2020, trú tại bản Phiêng, xã Văn Chấn (Lào Cai).

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/5, hai em rủ nhau đi chơi. Đến tối không thấy các cháu trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện đôi dép để lại trên bờ suối Thia, đoạn qua tổ dân phố Cầu Thia, phường Trung Tâm nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm 2 cháu bé xấu số.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 đã phối hợp với Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường Trung Tâm huy động lực lượng, phương tiện triển khai tìm kiếm dọc khu vực suối Thia. Trong quá trình rà soát hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Hà Anh P. trong tình trạng đã tử vong tại vị trí cách nơi phát hiện đôi dép khoảng 100 mét.

Theo thông tin báo Lao Động, công tác tìm kiếm cháu Hà Anh Đ. gặp nhiều khó khăn do trời tối, tầm nhìn hạn chế và dòng nước chảy phức tạp. Các lực lượng tham gia cứu nạn đã sử dụng đèn chiếu sáng công suất lớn, bè mảng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ lưu.

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, đến hơn 7h sáng 1.6, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Hà Anh Đ.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để tổ chức hậu sự theo quy định.

