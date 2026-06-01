Tây Ninh: Cháy dữ dội ở kho phế liệu, lửa lan sang tiệm sửa xe máy

Đời sống 01/06/2026 09:56

Kho phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ven quốc lộ 1 bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng lan sang tiệm sửa xe máy liền kề khiến người dân ở Tây Ninh hoảng loạn di tản.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, đến gần 19 giờ ngày 31/5, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy lớn xảy ra tại một kho phế liệu ven Quốc lộ 1, thuộc ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong kho chứa phế liệu. Do gặp gió lớn, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng ra khu vực xung quanh. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm nhiều nhà dân lân cận.

Tây Ninh: Cháy dữ dội ở kho phế liệu, lửa lan sang tiệm sửa xe máy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bao trùm toàn bộ kho chứa do bên trong tập kết nhiều vật liệu dễ cháy. Toàn bộ tài sản cùng lượng lớn phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngọn lửa sau đó có nguy cơ cháy lan sang tiệm vá xe liền kề và bén vào phía sau một căn nhà gần đó, khiến nhiều hộ dân hốt hoảng di dời tài sản để tránh thiệt hại.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương mang nước và các dụng cụ thô sơ đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do sức nóng lớn và khói dày đặc, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin báo Người Lao Động, hơn 10 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tây Ninh: Cháy dữ dội ở kho phế liệu, lửa lan sang tiệm sửa xe máy - Ảnh 2
Do diện tích kho rộng, chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa nên công tác chữa cháy kéo dài gần 2 giờ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Các lực lượng triển khai nhiều hướng phun nước để ngăn cháy lan sang khu dân cư và những công trình lân cận, đồng thời tiếp cận khu vực cháy lớn nhằm khống chế ngọn lửa.

Theo chính quyền địa phương, kho phế liệu do một phụ nữ từ nơi khác đến thuê mặt bằng để thu mua và tập kết phế liệu. Bên trong kho chứa số lượng lớn hàng hóa, vật dụng cũ và các loại vật liệu dễ bắt lửa.

Vụ cháy thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng kín một đoạn Quốc lộ 1 để theo dõi, quay phim, gây ảnh hưởng giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

