Sự thật ngỡ ngàng về 5 món ăn bình dân: "Vũ khí" bí mật giúp não bộ nhạy bén, đẩy lùi chứng hay quên

Thay vào đó, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất để tăng cường cho trí não chính là tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây, rau xanh, các loại đậu và ngũ cốc. Cố gắng lấy protein từ nguồn thực vật, chất béo lành mạnh như cá, dầu ô liu, cải dầu.

Não là trung tâm điều khiển của cơ thể, có nhiệm vụ giữ cho tim đập và phổi thở, cho phép cơ thể di chuyển và suy nghĩ. Không có viên thuốc thần kỳ nào giúp ngăn chặn sự suy giảm của bộ não hay không có một loại thực phẩm bổ não nào có thể đảm bảo một bộ não sắc bén khi bạn già đi.

Một số thực phẩm rất giàu các thành phần có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe não bộ như axit béo omega-3, vitamin B và chất chống oxy hóa. Kết hợp nhiều loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống lành mạnh một cách thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe của não bộ, tăng cường trí nhớ, tinh thần lạc quan.

Dưới đây là 5 thực phẩm giúp để tăng cường trí não và trí nhớ tốt:

Trứng

Trứng và lòng đỏ trứng rất giàu protein và các loại vitamin như B, D và E, có tác dụng tăng cường trí nhớ. Choline cũng được tìm thấy trong trứng; đó là một vi chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn sử dụng để tạo ra acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng và trí nhớ. Màu vàng trứng cũng có lutein có thể giúp ích cho sức khỏe não bộ.

Bông cải xanh

Bông cải xanh không chỉ chứa chất chống oxy hóa mà còn rất giàu vitamin K, cung cấp hơn 100% lượng vitamin K khuyến nghị hàng ngày trong 91 gram. Vitamin tan trong chất béo này rất cần thiết cho việc hình thành spakenolipids, một loại chất béo có trong tế bào não.

Ngoài vitamin K, bông cải xanh có chứa một số hợp chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ não chống lại các tổn thương.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt óc chó, hạnh nhân, lạc (đậu phộng), hướng dương… chứa hàm lượng acid béo omega 3 và omega 6, vitamin B6, vitamin E… rất dồi dào. Đây là những thực phẩm giúp trẻ thông minh vượt trội và giảm nguy cơ mắc Hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer (3). Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, trẻ từ 1 tuổi trở lên mới được dùng các loại hạt đã được xay thành bột, tránh bị hóc, nghẹn gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Cam

Vitamin C trong cam là yếu tố chính trong việc ngăn ngừa suy giảm tinh thần. Ăn đủ lượng thực phẩm giàu vitamin C có thể bảo vệ chống lại sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác và bệnh Alzheimer. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do có thể làm hỏng các tế bào não. Ngoài ra, vitamin C hỗ trợ sức khỏe não bộ khi bạn già đi.

Bơ đậu phộng

Trẻ em rất thích bơ đậu phộng và đó sẽ là một tín hiệu tốt đối với quá trình tăng cường trí thông minh của trẻ. Bơ đậu phộng chứa nhiều vitamin E, đây là chất giúp chống oxy hóa và bảo vệ màng thần kinh.

Ngoài ra, bơ đậu phộng còn cung cấp nhiều vitamin B tốt cho não và glucose cung cấp năng lượng. Do đó, bơ đậu phộng là thực phẩm giúp trẻ thông minh tốt nhất không thể bỏ qua. Bơ đậu phộng nếu kết hợp kèm các loại trái cây như chuối sẽ là một lựa chọn thích hợp cho các bé ngon miệng.