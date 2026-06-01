Giá vàng hôm nay, ngày 1/6/2026: Thế giới giảm, trong nước tăng nhẹ nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 01/06/2026 09:20

Hôm nay, ngày 1/6/2026 giá vàng trong nước đi xuống cùng với bạc khi đồng USD, giá dầu thô tăng trở lại. Trong khi vàng SJC trong nước điều chỉnh tăng nhẹ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ACB tăng giá bán vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 158,5 triệu đồng, mua vào đứng yên ở mức 156 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 100.000 đồng, lên 156,8 triệu đồng, bán ra giữ nguyên 158,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng miếng SJC so với cuối tuần trước, mua vào 156 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng không biến động, Công ty SJC mua vào 155,8 triệu đồng, bán ra 158,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 155,5 triệu đồng, bán ra 158,5 triệu đồng… Chênh lệch giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức cao, từ 2,5 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/6/2026: Thế giới giảm, trong nước tăng nhẹ nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 8 giờ ngày 1/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.534 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Biến động cùng chiều với vàng, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 75,09 USD/ounce, giảm 0,4% so với cuối tuần.

Giá vàng, bạc đi xuống vào đầu tuần trong bối cảnh đồng USD và giá dầu thô cùng tăng trở lại. Giá dầu thô Brent đang được giao dịch ở mức 93,04 USD/thùng, trong khi chỉ số USD (DXY Index) cũng tăng lên mốc 99 điểm.

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