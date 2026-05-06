Giải cứu thành công 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo trên phố Hàng Vôi

Đời sống 06/05/2026 09:03

Ngay khi nhận tin, Trung tâm đã điều động lực lượng các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, 8, 9 cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện đến hiện trường để triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 23h19 ngày 5/5, tại cửa hàng kinh doanh cháo ở số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xảy ra hoả hoạn. Theo cảnh sát, tiếp giáp phía sau cửa hàng cháo này là một nhà dân, thời điểm xảy ra cháy bên trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, xuất 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nhà chức trách cho biết, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1 của cửa hàng cháo, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Qua trinh sát nắm tình hình, cảnh sát xác định bên trong nhà dân phía sau cửa hàng có người mắc kẹt.

Theo thông tin báo VietNamNet, sau thời gian nỗ lực khẩn trương, với sự phối hợp của lực lượng địa phương và người dân, đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm. Ảnh: VietNamNet. 

Lực lượng chức năng kịp thời cứu và đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

