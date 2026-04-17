Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trong ngõ nhỏ ở Ba Đình, nhiều người kịp thoát nạn

Đời sống 17/04/2026 10:40

Lực lượng chức năng kịp thời cứu 1 người mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, 2 người bên trong đã tự thoát nạn qua logia tầng 3.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 17/4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vào lúc 5h44 cùng ngày, tại ngôi nhà dân ở số 35, ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình, xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Đội CC&CNCH khu vực số 7, 8 và 14, đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo báo Lao Động, tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 25m2 mỗi sàn, cao 4 tầng và 1 tum, nằm sâu trong ngõ nhỏ khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp.

Ngọn lửa bùng phát mạnh tại tầng 1, nhanh chóng lan lên các tầng trên, kèm theo nhiều khói khí độc, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và cứu nạn.

Sau quá trình nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6h35 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã cứu được 1 người mắc kẹt bên trong. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Lực lượng chức năng đã cứu được 1 người mắc kẹt bên trong, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu kịp thời. 2 người khác đã tự thoát nạn qua lô gia tầng 3.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Bốn người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp. Trong đó anh L.V.C. hôn mê, suy hô hấp nặng kèm bỏng độ II với diện tích khoảng 36%, đang thở máy qua nội khí quản.

