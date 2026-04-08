Lại cháy nhà rông của đồng bào miền núi Quảng Ngãi, gây thiệt hại lớn về tài sản

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 16h40 chiều 7/4, nhà rông của thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Trưởng thôn A Nhin cho biết khi phát hiện khói lửa, người dân lập tức hô hoán, huy động lực lượng tại chỗ cùng công an, đoàn viên thanh niên tham gia dập lửa.

Tuy nhiên thời điểm xảy ra cháy vào lúc thời tiết nắng nóng, hanh khô, trong khi nhà rông được làm chủ yếu từ gỗ và mái tranh, những vật liệu dễ bắt lửa, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bao trùm toàn bộ phần mái và vách.

Dù các lực lượng nỗ lực khống chế đám cháy, công trình vẫn bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn lại phần trụ bê tông và sàn. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk Hà bị cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Công lý, lãnh đạo UBND xã Đăk Hà đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và động viên người dân.

Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah được xây dựng năm 2011 theo kiến trúc truyền thống của người Ba Na, với khung gỗ và mái tranh. Lần thay mái gần nhất vào năm 2015.

Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, hội họp của người dân trong thôn.

