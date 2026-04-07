Chồng chửi bới, hành hung vào mặt vợ bầu trong sảnh bệnh viện

Đời sống 07/04/2026 16:38

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang mang thai bị hành hung ngay trong khuôn viên bệnh viện, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, sự việc được cho là xảy ra tại một bệnh viện ở tỉnh Lâm Đồng. Hình ảnh trong clip cho thấy, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông được cho là chồng đã lớn tiếng chửi bới, chỉ tay vào vợ. Không dừng lại ở đó, trong lúc mất kiểm soát, người này bất ngờ tát mạnh vào mặt người phụ nữ đang mang thai. Dù nạn nhân ôm mặt lùi lại, người đàn ông vẫn có ý định lao tới tiếp tục hơn thua.

Chứng kiến sự việc, một số nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt, kịp thời can ngăn hành vi bạo lực. Những người xung quanh không khỏi bàng hoàng trước cách hành xử thô bạo của người đàn ông, đặc biệt khi nạn nhân là phụ nữ đang mang thai.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi bạo lực gia đình, cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận, cần bị xử lý nghiêm. Không ít người cũng bày tỏ sự xót xa, lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Chồng chửi bới, hành hung vào mặt vợ bầu trong sảnh bệnh viện - Ảnh 1
Hành động của người đàn ông gây phẫn nộ - Ảnh: Báo Phụ nữ mới

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.

Theo đó, Điều 45 Nghị định 282/2025 quy định xử phạt về hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật, như sau:

- Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

- Hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình để cưỡng ép họ ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. (Dĩ nhiên việc xử phạt hành chính này chỉ áp dụng khi hành vi gây thương tích chưa đến mức xử lý hình sự).

Ngoài phạt tiền thì người thực hiện một trong các hành vi trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Các biện pháp đó là buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Hiện nay, Điều 59 Nghị định 144/2021 quy định xử phạt đối với hành vi buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật là 5-20 triệu đồng.

Với quy định mới này, nếu người chồng có hành vi dùng cây hoặc các vật dụng khác đánh đập gây thương tích cho vợ để ép buộc vợ phải ra khỏi nhà có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai nếu vợ có yêu cầu...

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

MC Quyền Linh hé lộ quà đặc biệt tặng Lọ Lem sang tuổi 20

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Con gái cười nói vui vẻ với "người lạ", tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy

Con gái cười nói vui vẻ với "người lạ", tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Nằm gọn trong danh sách chặn, hóa ra lại là người chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong tim

Nằm gọn trong danh sách chặn, hóa ra lại là người chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong tim

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Phim AI của Trung Quốc bị gỡ bỏ vì dùng hình ảnh giống La Vân Hi

Phim AI của Trung Quốc bị gỡ bỏ vì dùng hình ảnh giống La Vân Hi

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Khoe que 2 vạch được chồng tặng sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi chưa kịp mừng đã "chết lặng" khi đọc tờ giấy kẹp bên trong

Khoe que 2 vạch được chồng tặng sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi chưa kịp mừng đã "chết lặng" khi đọc tờ giấy kẹp bên trong

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
NÓNG: Lời khai bất ngờ của ông chủ Bảo Tín Minh Châu

NÓNG: Lời khai bất ngờ của ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Mẹ chồng ép con dâu đưa vàng cưới cho em chồng "mượn tạm", nàng dâu mỉm cười gật đầu kèm một điều kiện khiến bà bỏ ngay ý định

Mẹ chồng ép con dâu đưa vàng cưới cho em chồng "mượn tạm", nàng dâu mỉm cười gật đầu kèm một điều kiện khiến bà bỏ ngay ý định

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Gã chồng "vắt cổ chày ra nước" bỗng vung tiền mua cả chục con gấu bông, vợ sởn gai ốc khi nhìn thấy thứ giấu bên trong

Gã chồng "vắt cổ chày ra nước" bỗng vung tiền mua cả chục con gấu bông, vợ sởn gai ốc khi nhìn thấy thứ giấu bên trong

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Bước qua tháng 3 âm lịch, mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, giàu sang đổi vận, tiền của đề huề

Bước qua tháng 3 âm lịch, mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, giàu sang đổi vận, tiền của đề huề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước

NÓNG: Khởi tố ông chủ vàng Bảo Tín Minh Châu cùng con trai

NÓNG: Khởi tố ông chủ vàng Bảo Tín Minh Châu cùng con trai

Giá vàng hôm nay, ngày 7/4/2026: Biến động khó lường, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 7/4/2026: Biến động khó lường, trong nước tiếp tục giảm

Tử vi thứ Tư 8/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Tư 8/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ dắt 3 con nhỏ định nhảy cầu vượt cao tốc

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ dắt 3 con nhỏ định nhảy cầu vượt cao tốc

NÓNG: Lời khai bất ngờ của ông chủ Bảo Tín Minh Châu

NÓNG: Lời khai bất ngờ của ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Thông tin MỚI về việc người dân mua vàng nhận giấy hẹn của Bảo Tín Minh Châu

Thông tin MỚI về việc người dân mua vàng nhận giấy hẹn của Bảo Tín Minh Châu

NÓNG: Bảo Tín Minh Châu lên tiếng sau khi lãnh đạo bị khởi tố

NÓNG: Bảo Tín Minh Châu lên tiếng sau khi lãnh đạo bị khởi tố

Danh tính nam sinh mất tích để lại xe máy, ba lô trên cầu

Danh tính nam sinh mất tích để lại xe máy, ba lô trên cầu

Thông tin MỚI vụ hai nhân viên gác chắn bị đánh tới tấp khi đang làm nhiệm vụ

Thông tin MỚI vụ hai nhân viên gác chắn bị đánh tới tấp khi đang làm nhiệm vụ