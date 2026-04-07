Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang mang thai bị hành hung ngay trong khuôn viên bệnh viện, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, sự việc được cho là xảy ra tại một bệnh viện ở tỉnh Lâm Đồng. Hình ảnh trong clip cho thấy, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông được cho là chồng đã lớn tiếng chửi bới, chỉ tay vào vợ. Không dừng lại ở đó, trong lúc mất kiểm soát, người này bất ngờ tát mạnh vào mặt người phụ nữ đang mang thai. Dù nạn nhân ôm mặt lùi lại, người đàn ông vẫn có ý định lao tới tiếp tục hơn thua. Chứng kiến sự việc, một số nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt, kịp thời can ngăn hành vi bạo lực. Những người xung quanh không khỏi bàng hoàng trước cách hành xử thô bạo của người đàn ông, đặc biệt khi nạn nhân là phụ nữ đang mang thai.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi bạo lực gia đình, cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận, cần bị xử lý nghiêm. Không ít người cũng bày tỏ sự xót xa, lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc. Hành động của người đàn ông gây phẫn nộ - Ảnh: Báo Phụ nữ mới Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.

Theo đó, Điều 45 Nghị định 282/2025 quy định xử phạt về hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật, như sau: - Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. - Hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. - Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình để cưỡng ép họ ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. (Dĩ nhiên việc xử phạt hành chính này chỉ áp dụng khi hành vi gây thương tích chưa đến mức xử lý hình sự). Ngoài phạt tiền thì người thực hiện một trong các hành vi trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Các biện pháp đó là buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay, Điều 59 Nghị định 144/2021 quy định xử phạt đối với hành vi buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật là 5-20 triệu đồng. Với quy định mới này, nếu người chồng có hành vi dùng cây hoặc các vật dụng khác đánh đập gây thương tích cho vợ để ép buộc vợ phải ra khỏi nhà có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai nếu vợ có yêu cầu...

