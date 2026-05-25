Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Sao Việt 25/05/2026 11:47

Ở tuổi 61, nữ diễn viên huyền thoại Củng Lợi không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái sang trọng trên thảm đỏ mà còn ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc Cannes trong suốt 79 năm tồn tại của liên hoan phim danh giá này.

Củng Lợi một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 diễn ra ngày 12/5 tại miền Nam nước Pháp. Ở tuổi 61, nữ diễn viên huyền thoại không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái sang trọng trên thảm đỏ mà còn ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc Cannes trong suốt 79 năm tồn tại của liên hoan phim danh giá này.

Ngay từ những phút đầu xuất hiện, Củng Lợi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Cô là một trong những nghệ sĩ đầu tiên bước lên thảm đỏ Cannes năm nay và được các máy quay truyền hình trực tiếp theo sát trong suốt hành trình tham dự sự kiện. Nữ diễn viên lựa chọn bộ váy đen trễ vai do Balenciaga thiết kế riêng, kết hợp cùng phong cách trang điểm tối giản với son môi màu nude. Dù không sử dụng những chi tiết cầu kỳ hay trang sức quá nổi bật, Củng Lợi vẫn toát lên vẻ đẹp quyền lực, sang trọng và đầy khí chất.

Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc - Ảnh 1Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc - Ảnh 2

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong đêm khai mạc chính là bài phát biểu của cô trên sân khấu Cannes. Với tư cách khách mời danh dự, Củng Lợi đã chia sẻ những cảm xúc sâu sắc về điện ảnh, về vai trò kết nối con người vượt qua mọi ranh giới văn hóa, ngôn ngữ và thế hệ. Xuất hiện cùng nữ diễn viên và nhà hoạt động xã hội người Mỹ Jane Fonda, Củng Lợi thể hiện hình ảnh giao thoa giữa phương Đông và phương Tây trong nghệ thuật điện ảnh.

Trong bài phát biểu, cô xúc động nói: “Jane đến từ phương Tây, tôi đến từ phương Đông và tối nay chúng ta đứng cạnh nhau ở đây. Đây chính là điều kỳ diệu của Liên hoan phim Cannes”. Những chia sẻ chân thành của nữ diễn viên nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả có mặt trong khán phòng.

Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc - Ảnh 3Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc - Ảnh 4

Củng Lợi cũng khẳng định cô luôn cảm thấy vinh dự khi được đại diện cho điện ảnh Trung Quốc tại Cannes. Theo nữ diễn viên, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện mà còn là cầu nối cảm xúc giữa con người với con người. “Điện ảnh vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa và thế hệ. Điện ảnh nói về những điều chúng ta cùng chia sẻ, là cảm xúc con người. Điện ảnh cho phép chúng ta gặp gỡ và kết nối”, cô phát biểu.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ là khi Củng Lợi tuyên bố bằng tiếng Trung Quốc: “Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc”. Ngay sau đó, toàn bộ khán giả trong khán phòng đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay để bày tỏ sự kính trọng dành cho cô và người bạn đồng hành. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng nữ diễn viên mà còn là dấu ấn đáng nhớ đối với điện ảnh Trung Quốc trên sân khấu quốc tế.

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