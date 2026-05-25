Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Sao Việt 25/05/2026 11:47

Ở tuổi 61, nữ diễn viên huyền thoại Củng Lợi không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái sang trọng trên thảm đỏ mà còn ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc Cannes trong suốt 79 năm tồn tại của liên hoan phim danh giá này.

Củng Lợi một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 diễn ra ngày 12/5 tại miền Nam nước Pháp. Ở tuổi 61, nữ diễn viên huyền thoại không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái sang trọng trên thảm đỏ mà còn ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc Cannes trong suốt 79 năm tồn tại của liên hoan phim danh giá này.

Ngay từ những phút đầu xuất hiện, Củng Lợi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Cô là một trong những nghệ sĩ đầu tiên bước lên thảm đỏ Cannes năm nay và được các máy quay truyền hình trực tiếp theo sát trong suốt hành trình tham dự sự kiện. Nữ diễn viên lựa chọn bộ váy đen trễ vai do Balenciaga thiết kế riêng, kết hợp cùng phong cách trang điểm tối giản với son môi màu nude. Dù không sử dụng những chi tiết cầu kỳ hay trang sức quá nổi bật, Củng Lợi vẫn toát lên vẻ đẹp quyền lực, sang trọng và đầy khí chất.

Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc - Ảnh 1Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc - Ảnh 2

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong đêm khai mạc chính là bài phát biểu của cô trên sân khấu Cannes. Với tư cách khách mời danh dự, Củng Lợi đã chia sẻ những cảm xúc sâu sắc về điện ảnh, về vai trò kết nối con người vượt qua mọi ranh giới văn hóa, ngôn ngữ và thế hệ. Xuất hiện cùng nữ diễn viên và nhà hoạt động xã hội người Mỹ Jane Fonda, Củng Lợi thể hiện hình ảnh giao thoa giữa phương Đông và phương Tây trong nghệ thuật điện ảnh.

Trong bài phát biểu, cô xúc động nói: “Jane đến từ phương Tây, tôi đến từ phương Đông và tối nay chúng ta đứng cạnh nhau ở đây. Đây chính là điều kỳ diệu của Liên hoan phim Cannes”. Những chia sẻ chân thành của nữ diễn viên nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả có mặt trong khán phòng.

Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc - Ảnh 3Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc - Ảnh 4

Củng Lợi cũng khẳng định cô luôn cảm thấy vinh dự khi được đại diện cho điện ảnh Trung Quốc tại Cannes. Theo nữ diễn viên, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện mà còn là cầu nối cảm xúc giữa con người với con người. “Điện ảnh vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa và thế hệ. Điện ảnh nói về những điều chúng ta cùng chia sẻ, là cảm xúc con người. Điện ảnh cho phép chúng ta gặp gỡ và kết nối”, cô phát biểu.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ là khi Củng Lợi tuyên bố bằng tiếng Trung Quốc: “Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc”. Ngay sau đó, toàn bộ khán giả trong khán phòng đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay để bày tỏ sự kính trọng dành cho cô và người bạn đồng hành. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng nữ diễn viên mà còn là dấu ấn đáng nhớ đối với điện ảnh Trung Quốc trên sân khấu quốc tế.

Nữ minh tinh Củng Lợi bỏ Trương Nghệ Mưu vì ông 'không chịu cưới'?

Nữ minh tinh Củng Lợi bỏ Trương Nghệ Mưu vì ông 'không chịu cưới'?

Chia sẻ chuyện "thâm cung bí sử" của showbiz Hong Kong trên kênh cá nhân gần đây, bà Trần Lam tiết lộ khi bỏ đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi đã khóc rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Củng Lợi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN MỚI NHẤT

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Tâm sự 48 phút trước
Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Đời sống 50 phút trước
Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Sao Việt 58 phút trước
Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Tâm sự 59 phút trước
Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng

Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Những tưởng chỉ là xét nghiệm để cứu mẹ, ai ngờ lại hé lộ sự thật khiến cả nhà sụp đổ

Những tưởng chỉ là xét nghiệm để cứu mẹ, ai ngờ lại hé lộ sự thật khiến cả nhà sụp đổ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quỳnh Châu chia sẻ toàn bộ quá trình sinh mổ con đầu lòng

Quỳnh Châu chia sẻ toàn bộ quá trình sinh mổ con đầu lòng

Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh tham gia “Sao Nhập Ngũ Concert 2026”

Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh tham gia “Sao Nhập Ngũ Concert 2026”

Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

"Bóng hồng" mới của HIEUTHUHAI: Gu thời trang trendy, nhan sắc hao hao "chính thất"

"Bóng hồng" mới của HIEUTHUHAI: Gu thời trang trendy, nhan sắc hao hao "chính thất"

Con gái HH Hương Giang 13 tuổi cao 1m78, ẵm giải piano quốc tế

Con gái HH Hương Giang 13 tuổi cao 1m78, ẵm giải piano quốc tế

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46