Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Sao Việt 12/04/2026 09:15

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý khi những chia sẻ của cô trong một buổi phỏng vấn nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phát ngôn liên quan đến định hướng nghề nghiệp của nữ diễn viên đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

Mới đây, khi nói về mong muốn trong tương lai, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết cô khao khát được thử sức với những dạng vai diễn mới, mang lại trải nghiệm cảm xúc khác biệt. 

Tuy nhiên, nữ diễn viên lại không đưa ra được hình dung cụ thể về nhân vật hay thể loại kịch bản mà mình muốn theo đuổi. Thậm chí, cô thẳng thắn thừa nhận bản thân "không biết thị trường hiện tại có những kịch bản gì", đồng thời cho biết phần lớn công việc của mình phụ thuộc vào sự sắp xếp từ công ty quản lý.

Những chia sẻ này ngay lập tức làm dấy lên tranh luận. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thông cảm, cho rằng nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa ngữ thường chịu nhiều ràng buộc từ công ty chủ quản, dẫn đến việc khó chủ động lựa chọn dự án. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng, với vị thế của một ngôi sao hạng A, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn có thể chủ động hơn trong việc định hình con đường sự nghiệp, thay vì chỉ chờ đợi cơ hội.

Tranh cãi càng thu hút sự chú ý khi đặt trong bối cảnh các dự án gần đây của nữ diễn viên chưa đạt thành tích như kỳ vọng. Một số bộ phim do cô đóng chính như Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng hay Bạch Nhật Đề Đăng không tạo được hiệu ứng nổi bật, đồng thời vấp phải nhiều nhận xét trái chiều về nội dung và diễn xuất. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở kịch bản mà còn liên quan đến năng lực và sự lựa chọn vai diễn của nữ diễn viên.

Dù vậy, không thể phủ nhận hành trình phát triển đáng chú ý của Địch Lệ Nhiệt Ba trong những năm qua. Từ vai phụ trong Người Tình Kim Cương do Đường Yên đóng chính, cô dần khẳng định tên tuổi qua các dự án như Tam Sinh Tam Thế.

Có thể thấy, phát ngôn lần này tiếp tục đặt ra câu hỏi về tư duy nghề nghiệp và khả năng phát triển bền vững của nghệ sĩ trong môi trường cạnh tranh cao. Việc thiếu định hướng rõ ràng có thể ảnh hưởng đến chiến lược lựa chọn dự án cũng như hình ảnh lâu dài trong mắt khán giả.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được hỏi về những điều cô luôn muốn thực hiện nhưng chưa có cơ hội.

Thần Tài gửi lộc sau ngày 13/4/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Thần Tài gửi lộc sau ngày 13/4/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ sau ngày 12/4/2026

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ sau ngày 12/4/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Sao Việt 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 12/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 12/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/4/2026, 3 con giáp vận may rơi trúng người, vét cạn Lộc lá trong thiên hạ, giàu sang Phú Quý khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/4/2026, 3 con giáp vận may rơi trúng người, vét cạn Lộc lá trong thiên hạ, giàu sang Phú Quý khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 12/4/2026, tài lộc ùn ùn kéo về, công việc suôn sẻ đủ đường, mọi sự đều xuôi thuận

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 12/4/2026, tài lộc ùn ùn kéo về, công việc suôn sẻ đủ đường, mọi sự đều xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
NTK Linh San tiết lộ tình trạng hôn nhân của Phạm Hương tại Mỹ

NTK Linh San tiết lộ tình trạng hôn nhân của Phạm Hương tại Mỹ

Hậu trường 3 giờ 31 phút trước
“Hỏng” mặt sau vài ngày dùng mỹ phẩm online: Cô gái mang cả túi sản phẩm đi cầu cứu bác sĩ

“Hỏng” mặt sau vài ngày dùng mỹ phẩm online: Cô gái mang cả túi sản phẩm đi cầu cứu bác sĩ

Tin y tế 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 12/4/2026, Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc liên tục kéo vào túi, cuộc sống lên hương sung túc

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 12/4/2026, Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc liên tục kéo vào túi, cuộc sống lên hương sung túc

"Bóng hồng" mới của HIEUTHUHAI: Gu thời trang trendy, nhan sắc hao hao "chính thất"

"Bóng hồng" mới của HIEUTHUHAI: Gu thời trang trendy, nhan sắc hao hao "chính thất"

Con gái HH Hương Giang 13 tuổi cao 1m78, ẵm giải piano quốc tế

Con gái HH Hương Giang 13 tuổi cao 1m78, ẵm giải piano quốc tế

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Full bộ ảnh cưới như cổ tích của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng

Full bộ ảnh cưới như cổ tích của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng