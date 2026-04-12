Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Sao Việt 12/04/2026 09:15

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý khi những chia sẻ của cô trong một buổi phỏng vấn nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phát ngôn liên quan đến định hướng nghề nghiệp của nữ diễn viên đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

Mới đây, khi nói về mong muốn trong tương lai, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết cô khao khát được thử sức với những dạng vai diễn mới, mang lại trải nghiệm cảm xúc khác biệt. 

Tuy nhiên, nữ diễn viên lại không đưa ra được hình dung cụ thể về nhân vật hay thể loại kịch bản mà mình muốn theo đuổi. Thậm chí, cô thẳng thắn thừa nhận bản thân "không biết thị trường hiện tại có những kịch bản gì", đồng thời cho biết phần lớn công việc của mình phụ thuộc vào sự sắp xếp từ công ty quản lý.

Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi - Ảnh 1

Những chia sẻ này ngay lập tức làm dấy lên tranh luận. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thông cảm, cho rằng nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa ngữ thường chịu nhiều ràng buộc từ công ty chủ quản, dẫn đến việc khó chủ động lựa chọn dự án. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng, với vị thế của một ngôi sao hạng A, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn có thể chủ động hơn trong việc định hình con đường sự nghiệp, thay vì chỉ chờ đợi cơ hội.

Tranh cãi càng thu hút sự chú ý khi đặt trong bối cảnh các dự án gần đây của nữ diễn viên chưa đạt thành tích như kỳ vọng. Một số bộ phim do cô đóng chính như Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng hay Bạch Nhật Đề Đăng không tạo được hiệu ứng nổi bật, đồng thời vấp phải nhiều nhận xét trái chiều về nội dung và diễn xuất. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở kịch bản mà còn liên quan đến năng lực và sự lựa chọn vai diễn của nữ diễn viên.

Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi - Ảnh 2

Dù vậy, không thể phủ nhận hành trình phát triển đáng chú ý của Địch Lệ Nhiệt Ba trong những năm qua. Từ vai phụ trong Người Tình Kim Cương do Đường Yên đóng chính, cô dần khẳng định tên tuổi qua các dự án như Tam Sinh Tam Thế.

Có thể thấy, phát ngôn lần này tiếp tục đặt ra câu hỏi về tư duy nghề nghiệp và khả năng phát triển bền vững của nghệ sĩ trong môi trường cạnh tranh cao. Việc thiếu định hướng rõ ràng có thể ảnh hưởng đến chiến lược lựa chọn dự án cũng như hình ảnh lâu dài trong mắt khán giả.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được hỏi về những điều cô luôn muốn thực hiện nhưng chưa có cơ hội.

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