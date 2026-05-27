Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao

Sao quốc tế 27/05/2026 10:15

Mã Cảnh Đào những năm gần đây chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Ngoài hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, ông còn thường xuyên tham gia biểu diễn thương mại và sự kiện sân khấu.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại màn biểu diễn ngoài trời của “Trương Vô Kỵ” đình đám một thời – Mã Cảnh Đào. Xuất hiện trong trang phục khá lạ mắt với mũ cói trắng, khăn đỏ, áo sơ mi trắng phối cùng quần ống rộng, nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều hơn cả lại là vóc dáng hiện tại của tài tử từng được xem là một trong những mỹ nam màn ảnh Hoa ngữ.

Trong đoạn clip lan truyền trên Xiaohongshu, Mã Cảnh Đào liên tục khuấy động không khí sân khấu bằng những động tác sôi nổi. Khi di chuyển, phần bụng của nam diễn viên nhiều lần lộ rõ trước ống kính. Chiếc thắt lưng bó sát kết hợp cùng quần rộng càng khiến vòng hai kém săn chắc của ông trở nên nổi bật. Hình ảnh ấy khiến không ít khán giả tiếc nuối khi chứng kiến thần tượng năm nào giờ đã bước sang tuổi xế chiều, không còn giữ được vẻ ngoài phong độ, lãng tử như thời hoàng kim.

Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 1Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 2

Bên dưới đoạn video, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một bộ phận khán giả cho rằng việc một nghệ sĩ lớn tuổi vẫn chăm chỉ biểu diễn để kiếm sống là điều bình thường và đáng tôn trọng. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận tỏ ra ngạc nhiên trước hình ảnh hiện tại của nam diễn viên. “Mã Cảnh Đào đang thiếu tiền lắm hay sao?”, “Kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ nhưng có thể chú ý hình tượng hơn”, hay “Nhìn ông ấy bây giờ thật tiếc cho một thời đỉnh cao”... là những bình luận được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thực tế, vài năm gần đây, Mã Cảnh Đào được cho là làm việc khá vất vả. Trước đó, trong một buổi livestream tại Hàng Châu, ông từng tái hiện hình tượng Trương Vô Kỵ trong bộ phim kinh điển Ỷ Thiên Đồ Long Ký và biểu diễn liên tục suốt nhiều ngày giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Thậm chí, nam diễn viên từng bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu do kiệt sức và phải nhập viện cấp cứu. May mắn, sức khỏe của ông sau đó không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 3

Sinh năm 1962, Mã Cảnh Đào từng là gương mặt đình đám của showbiz Đài Loan. Trong thập niên 1990, ông được nữ sĩ Quỳnh Dao nâng đỡ và giao nhiều vai chính trong các bộ phim nổi tiếng như Mai Hoa Lạc, Ngọn Cỏ Ven Sông hay Thủy Vân Gian. Về sau, tên tuổi ông tiếp tục gắn liền với dòng phim kiếm hiệp qua các tác phẩm như Tiếu Ngạo Giang HồỶ Thiên Đồ Long Ký. Dù thời gian đã khiến diện mạo thay đổi, hình ảnh của ông vẫn gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả châu Á.

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