Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao

Sao quốc tế 27/05/2026 10:15

Mã Cảnh Đào những năm gần đây chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Ngoài hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, ông còn thường xuyên tham gia biểu diễn thương mại và sự kiện sân khấu.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại màn biểu diễn ngoài trời của “Trương Vô Kỵ” đình đám một thời – Mã Cảnh Đào. Xuất hiện trong trang phục khá lạ mắt với mũ cói trắng, khăn đỏ, áo sơ mi trắng phối cùng quần ống rộng, nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều hơn cả lại là vóc dáng hiện tại của tài tử từng được xem là một trong những mỹ nam màn ảnh Hoa ngữ.

Trong đoạn clip lan truyền trên Xiaohongshu, Mã Cảnh Đào liên tục khuấy động không khí sân khấu bằng những động tác sôi nổi. Khi di chuyển, phần bụng của nam diễn viên nhiều lần lộ rõ trước ống kính. Chiếc thắt lưng bó sát kết hợp cùng quần rộng càng khiến vòng hai kém săn chắc của ông trở nên nổi bật. Hình ảnh ấy khiến không ít khán giả tiếc nuối khi chứng kiến thần tượng năm nào giờ đã bước sang tuổi xế chiều, không còn giữ được vẻ ngoài phong độ, lãng tử như thời hoàng kim.

Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 1Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 2

Bên dưới đoạn video, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một bộ phận khán giả cho rằng việc một nghệ sĩ lớn tuổi vẫn chăm chỉ biểu diễn để kiếm sống là điều bình thường và đáng tôn trọng. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận tỏ ra ngạc nhiên trước hình ảnh hiện tại của nam diễn viên. “Mã Cảnh Đào đang thiếu tiền lắm hay sao?”, “Kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ nhưng có thể chú ý hình tượng hơn”, hay “Nhìn ông ấy bây giờ thật tiếc cho một thời đỉnh cao”... là những bình luận được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thực tế, vài năm gần đây, Mã Cảnh Đào được cho là làm việc khá vất vả. Trước đó, trong một buổi livestream tại Hàng Châu, ông từng tái hiện hình tượng Trương Vô Kỵ trong bộ phim kinh điển Ỷ Thiên Đồ Long Ký và biểu diễn liên tục suốt nhiều ngày giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Thậm chí, nam diễn viên từng bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu do kiệt sức và phải nhập viện cấp cứu. May mắn, sức khỏe của ông sau đó không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 3

Sinh năm 1962, Mã Cảnh Đào từng là gương mặt đình đám của showbiz Đài Loan. Trong thập niên 1990, ông được nữ sĩ Quỳnh Dao nâng đỡ và giao nhiều vai chính trong các bộ phim nổi tiếng như Mai Hoa Lạc, Ngọn Cỏ Ven Sông hay Thủy Vân Gian. Về sau, tên tuổi ông tiếp tục gắn liền với dòng phim kiếm hiệp qua các tác phẩm như Tiếu Ngạo Giang HồỶ Thiên Đồ Long Ký. Dù thời gian đã khiến diện mạo thay đổi, hình ảnh của ông vẫn gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả châu Á.

Vợ kém 20 tuổi lần đầu tiết lộ lý do 'hôn nhân rạn nứt' với Mã Cảnh Đào

Vợ kém 20 tuổi lần đầu tiết lộ lý do 'hôn nhân rạn nứt' với Mã Cảnh Đào

Tham gia một chương trình trực tuyến, Ngô Giai Ni hiếm hoi đề cập đến lý do đổ vỡ hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Mã Cảnh Đào

TIN LIÊN QUAN

Vợ kém 20 tuổi lần đầu tiết lộ lý do 'hôn nhân rạn nứt' với Mã Cảnh Đào

Vợ kém 20 tuổi lần đầu tiết lộ lý do 'hôn nhân rạn nứt' với Mã Cảnh Đào

Từng trải qua 2 đời vợ, Mã Cảnh Đào công khai bạn gái kém 26 tuổi

Từng trải qua 2 đời vợ, Mã Cảnh Đào công khai bạn gái kém 26 tuổi

'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào vẫn bàng hàng trước tin 'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời

'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào vẫn bàng hàng trước tin 'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời

'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào gây xôn xao khi xuất hiện với chiếc miệng méo xệch

'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào gây xôn xao khi xuất hiện với chiếc miệng méo xệch

'Tài tử Đài Loan' Mã Cảnh Đào công khai bạn gái mới sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ

'Tài tử Đài Loan' Mã Cảnh Đào công khai bạn gái mới sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ

Người tình kém tuổi của Mã Cảnh Đào bị chỉ trích vì tỏ thái độ chê bai 2 vợ cũ của bạn trai

Người tình kém tuổi của Mã Cảnh Đào bị chỉ trích vì tỏ thái độ chê bai 2 vợ cũ của bạn trai

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 27/5 đến 1/6, 3 con giáp lọt sổ Thần Tài, tiền bạc ồ ạt đổ về như thác lũ, sự nghiệp trải hoa, đổi vận trong chớp mắt

Từ ngày 27/5 đến 1/6, 3 con giáp lọt sổ Thần Tài, tiền bạc ồ ạt đổ về như thác lũ, sự nghiệp trải hoa, đổi vận trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (28/5-29/5), 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (28/5-29/5), 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nghiện ăn mít nhưng liệu bạn có biết: Cơ thể sẽ thay đổi kinh ngạc thế nào nếu ăn loại quả này thường xuyên?

Nghiện ăn mít nhưng liệu bạn có biết: Cơ thể sẽ thay đổi kinh ngạc thế nào nếu ăn loại quả này thường xuyên?

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Chuyên gia cảnh báo tác hại ít người ngờ khi bật quạt ngủ suốt đêm

Chuyên gia cảnh báo tác hại ít người ngờ khi bật quạt ngủ suốt đêm

Sống khỏe 1 giờ 56 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, tiền của bạt ngàn, vận may vây bám, sự nghiệp phi mã trong tháng 4 âm lịch

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, tiền của bạt ngàn, vận may vây bám, sự nghiệp phi mã trong tháng 4 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 28/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 28/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao

Diện mạo hiện tại của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào khiến dân mạng xôn xao

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Vương Hạc Đệ vướng tranh cãi bị gọi là 'gã đàn ông nhỏ nhen nhất giới giải trí'

Vương Hạc Đệ vướng tranh cãi bị gọi là 'gã đàn ông nhỏ nhen nhất giới giải trí'

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Cuối tháng 5 Thần Tài săn đón, 3 con giáp Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến, nắm ngay kẻo lỡ, cuộc đời sang trang

Cuối tháng 5 Thần Tài săn đón, 3 con giáp Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến, nắm ngay kẻo lỡ, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Vợ chồng Lê Lộc và Tuấn Dũng vừa chào đón con đầu lòng sau 5 năm bên nhau

Vợ chồng Lê Lộc và Tuấn Dũng vừa chào đón con đầu lòng sau 5 năm bên nhau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

Vương Hạc Đệ vướng tranh cãi bị gọi là 'gã đàn ông nhỏ nhen nhất giới giải trí'

Vương Hạc Đệ vướng tranh cãi bị gọi là 'gã đàn ông nhỏ nhen nhất giới giải trí'

Phát ngôn nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu gây chú ý trở lại giữa ồn ào của Dương Tử

Phát ngôn nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu gây chú ý trở lại giữa ồn ào của Dương Tử

Tiêu Chiến gây chú ý với 'Thập Nhật Chung Yên' dù phim chưa lên sóng

Tiêu Chiến gây chú ý với 'Thập Nhật Chung Yên' dù phim chưa lên sóng

Danh tính nữ diễn viên rơi vào hoảng loạn sau khi kết hôn chỉ 45 ngày hẹn hò

Danh tính nữ diễn viên rơi vào hoảng loạn sau khi kết hôn chỉ 45 ngày hẹn hò

Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực

Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực