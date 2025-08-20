Từng trải qua 2 đời vợ, Mã Cảnh Đào công khai bạn gái kém 26 tuổi

Khi đối mặt với lời trêu chọc rằng bố cô và bạn trai có thể cùng tuổi, Ngô phản hồi thẳng thắn: “Bố tôi với anh Mã bằng tuổi, chuyện đó rất bình thường, tôi hoàn toàn không để tâm đến mấy thứ này.”

Bạn gái hiện tại của Mã Cảnh Đào, một phụ nữ họ Ngô, năm nay 37 tuổi, đang làm việc trong ngành đầu tư tài chính tại Trung Quốc. Trong buổi livestream ngày 18/8, cô lần đầu chia sẻ về chuyện tình cảm với nam diễn viên nổi tiếng sinh năm 1962. Cô cho biết Mã Cảnh Đào là hình mẫu lý tưởng của cô từ lâu và cả hai đến với nhau nhờ “định mệnh”. “Tôi thích mọi thứ về anh ấy. Chính định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau,” cô nói.

Cô khẳng định cha mẹ cô không cản trở tình yêu giữa hai người dù sự chênh lệch tuổi tác khá lớn: “Không còn cách nào, vì họ thương tôi mà.”

Khi khán giả hỏi trở ngại về khoảng cách tuổi tác, Jane đáp không bận tâm vấn đề này, hai người bên nhau hòa hợp và chưa tính đến kết hôn.

Về tiền bạc, Mã Cảnh Đào và bạn gái rạch ròi. Tài tử tự quản lý thu nhập, Jane cũng đi làm, tự chủ kinh tế. Cả hai cùng đóng góp khi sống chung, không ai phụ thuộc vào ai.

Jane chấp nhận quá khứ của Mã Cảnh Đào, không gặng hỏi về hai cuộc hôn nhân trước đây của diễn viên. Cô cũng tiết lộ hồi nhỏ xem nhiều phim Mã Cảnh Đào đóng, thần tượng anh. Jane thấy kỳ diệu vì "thần tượng thời nhỏ trở thành người yêu hiện tại". Cô yêu tính cách, nhận ra những ưu điểm của Mã Cảnh Đào, trân trọng bạn trai.

Mã Cảnh Đào hoạt động giải trí 28 năm, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Trương Vô Kỵ), Mai hoa tam lộng, Ngày mai trời lại sáng, Trụ Vương, Đông du ký. Những năm gần đây anh ít đóng phim, chủ yếu tham gia các show truyền hình, hát ở các sự kiện.

Tài tử trải qua hai đời vợ. Anh ly hôn người vợ thứ hai - diễn viên Ngô Giai Ni - năm 2017, làm bố đơn thân của hai con (16 và 15 tuổi). Theo HK01, anh và vợ cũ thi thoảng gặp nhau cùng tổ chức sinh nhật cho con. Tài tử còn có con gái với người vợ đầu tiên.