Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Tâm sự 26/12/2025 22:00

Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì chợt chiếc xe máy cà tàng chạy đến đậu trước cửa nhà hàng. Thấy vậy, mọi người dừng cuộc nói chuyện, dồn ánh mắt vào chàng trai khoác bộ quần áo cũ kỹ đang sải bước vào. 

Ngày họp lớp đại học, bạn bè ai cũng xe sang, quần áo bảnh bao đến gặp mặt nhau. Đám con trai thì khoe mới mua nhà, người lại kể mới tậu được con siêu xe. Những cô gái thì tâng bốc bạn trai của mình lên tận mây xanh, hết khoe vừa đi du lịch Châu Âu rồi được tặng đồ hàng hiệu.

Sau khi khoe với nhau, cả đám quay sang nhìn Thúy với ánh mắt xem thường. Có người lên tiếng hỏi:

 

- Thúy sao rồi, nghe nói bạn trai bà vẫn làm nhân viên của công ty sửa chữa điện lạnh hả?

Thúy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Thấy thái độ gượng gạo của Thúy, ai nấy đều cười thầm, khinh thường ra mặt. Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì chợt chiếc xe máy cà tàng chạy đến đậu trước cửa nhà hàng. Thấy vậy, mọi người dừng cuộc nói chuyện, dồn ánh mắt vào chàng trai khoác bộ quần áo cũ kỹ đang sải bước vào. 

Thấy người đến là bạn trai mình, Thúy hớt hải chạy ra trách móc:

- Anh đến đây làm gì?

Thanh vừa cởi nón bảo hiểm vừa nói:

- Em nói bạn bè em ai cũng dẫn người yêu hoặc chồng đến ra mắt nên anh cũng đến để không làm em mất mặt.

Nghe vậy, Thúy gắt gỏng:

- Thà anh đừng đến chứ bộ dạng của anh bây giờ mới khiến tôi mất mặt đó. Biết chưa?

Mặt Thanh tối sầm, anh vừa định lên tiếng thì bị Thúy cắt ngang:

Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chia tay đi, tôi đến với anh chỉ có khổ thôi, chúng ta không có tương lai. Anh xem người ta đi, bằng tuổi anh bây giờ người có xe, người có nhà. Còn anh có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng này? Đúng là đồ vô dụng, tôi đã chịu đựng anh quá nhiều rồi.

Nói xong Thúy bỏ vào bên trong rồi giải thích với mọi người rằng anh là người giao hàng chứ không hề quen biết. Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy. Yêu nhau ngần ấy năm, cô chưa hề than trách nhưng nào ngờ vẫn cất giấu sự hậm hực trong lòng.

Từ ngày chia tay, Thanh lao đầu vào làm việc quên ngày đêm. Anh không còn làm ở công ty cũ nữa mà chuyển sang công ty liên kết quốc tế. Mới đầu anh chỉ là nhân viên quèn. Quyết tâm vươn lên, tối đến anh đi học thêm để nâng cao kiến thức. Chỉ với 3 năm, anh đã leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Ba năm tiếp theo lại là giám đốc sáng tạo và mở công ty riêng.

Sau 6 năm phấn đấu, cuối cùng anh đã có sự nghiệp ổn định. Để mở rộng kinh doanh, công ty anh tuyển dụng khá nhiều vị trí. Hôm đó tình cờ anh gặp lại người yêu cũ. Thúy cũng là một trong những ứng cử viên đi phỏng vấn ở công ty anh. Cả hai bất ngờ đụng nhau ở hành lang.

Gặp lại người xưa, Thúy không quên buông lời mỉa mai:

- Anh vẫn như xưa nhỉ, ăn mặc lôi thôi, không có chút khí chất nào. Giờ vẫn là nhân viên quèn sao. Ngày đó tôi bỏ anh là quyết định sáng suốt nhất đời.

Thanh chỉ cười không nói gì và đẩy cửa đi vào phòng. Đến lượt Thúy phỏng vấn, cô hết sức kinh ngạc khi thấy anh ngồi ở ghế giám đốc. Chưa nói gì, anh đã vứt hồ sơ của cô sang một bên rồi nói rằng “xin lỗi, chúng tôi không nhận cô”.

Tái xanh mặt mày, cô xuống nước năn nỉ:

- Nếu là vì chuyện cá nhân của chúng ta mà anh không nhận em thì cho em xin lỗi. Em rất hối hận vì bỏ lỡ một người như anh.

Thanh cười khẩy:

- Chuyện cũ tôi quên rồi, điều quan trọng là cô không có đủ năng lực để đảm nhận vị trí này. Kỹ năng chuyên môn cũng quá tệ. Xin lỗi mời cô về cho.

Nói dứt lời Thanh bảo thư ký tiễn Thúy ra ngoài. Thúy khóc nức nở nhưng vẫn không nhận được bất cứ ánh mắt thương hại nào của Thanh. Ngày đó hễ cô khóc, anh sẽ xuống nước năn nỉ, dỗ dành nhưng giờ đây gương mặt anh lạnh tanh. Cô vô cùng hối hận khi chê bai bạn trai nghèo. 

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Chết lặng sau lời kể ngây ngô của con gái: 'Nhà cô giáo có bạn giống hệt con', tôi âm thầm tìm hiểu để rồi nhận kết sốc

Chết lặng sau lời kể ngây ngô của con gái: 'Nhà cô giáo có bạn giống hệt con', tôi âm thầm tìm hiểu để rồi nhận kết sốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Định biến đám cưới bạn thân thành màn cầu hôn lại, người yêu cũ nhục nhã ê chề trước câu đáp trả 'cực gắt' của tôi

Định biến đám cưới bạn thân thành màn cầu hôn lại, người yêu cũ nhục nhã ê chề trước câu đáp trả 'cực gắt' của tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 27/12/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/12/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối đúng ngày mai

3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối đúng ngày mai

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Video 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia

Bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia

Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc nức nở

Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc nức nở

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai