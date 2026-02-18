Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Huỳnh Hiểu Minh, nam diễn viên xuất thân từ Sơn Đông, từng trải qua tuổi trẻ không mấy nổi bật vì tính cách nhút nhát. Thế nhưng, chính sự bền bỉ và nền tảng đào tạo bài bản tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã giúp nam diễn viên dần khẳng định vị trí trong làng phim ảnh. Từ những vai diễn gây tranh cãi đầu thập niên 2000, anh từng bị nhận xét là đơ và thiếu chiều sâu, nhưng thời gian đã chứng minh bản lĩnh của một diễn viên không ngừng hoàn thiện mình.

Sau ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh dường như bước vào một chương mới. Anh giảm cân, thay đổi hình ảnh, tiết chế phong cách diễn xuất và lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng hơn. Sự xuất hiện của anh trong các dự án điện ảnh - truyền hình gần đây cho thấy một diện mạo chín chắn, từng trải và có chiều sâu hơn hẳn thời kỳ trước.

Đáng chú ý, dự án phim mới được nam diễn viên quảng bá trên nền tảng video ngắn với tạo hình vest đen, tay cầm ly rượu, ánh mắt bình thản hướng về ống kính như một lời khẳng định, sau sóng gió, anh vẫn đứng vững giữa ánh đèn sân khấu. Trong phần chia sẻ, nam diễn viên nhấn mạnh rằng những gian khó của quá khứ chính là "vị ngọt" của hiện tại, một câu nói khiến nhiều người liên tưởng đến chặng đường hôn nhân đã qua.

Không chỉ tập trung vào phim ảnh, Huỳnh Hiểu Minh còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế, mở rộng hoạt động sang sản xuất và đầu tư. Hình ảnh của anh dần chuyển từ "tài tử thần tượng" sang "diễn viên thực lực" và doanh nhân trong giới giải trí. Giới chuyên môn nhận định, ở tuổi ngoài 45, nam diễn viên đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp.

Trong khi đó, Angela Baby lại đối mặt với nhiều thử thách hơn. Sau ly hôn, cô gần như biến mất khỏi một số sự kiện lớn, đặc biệt khi vướng phải những ồn ào liên quan đến hình ảnh và định hướng phát triển. Từng là "nữ hoàng quảng cáo" với mức cát-xê cao ngất ngưởng, cô dần mất đi một số hợp đồng thương hiệu quan trọng.

Dù vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách thời trang ấn tượng, Angela Baby bị nhận xét là chưa có bước đột phá đáng kể trong diễn xuất. Những dự án phim mới của cô chưa tạo được tiếng vang lớn như kỳ vọng. So với thời điểm còn là "cặp đôi vàng" của làng giải trí, độ phủ sóng truyền thông của cô hiện tại có phần trầm lắng hơn.

Tuy nhiên, giữa hai người vẫn tồn tại một sợi dây gắn kết, đó là con trai chung. Hình ảnh cả hai cùng xuất hiện tại Disneyland vào đầu năm, dù giữ khoảng cách nhất định, vẫn cho thấy họ đang cố gắng duy trì mối quan hệ văn minh vì con. Không còn những cử chỉ thân mật, nhưng cũng không có sự căng thẳng, đó có lẽ là cách trưởng thành nhất sau một cuộc hôn nhân tan vỡ.