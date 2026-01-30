Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Suốt 5 năm, Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh từ cặp đôi “đấu khẩu” trong show giải trí đã trở thành bạn bè thân thiết ngoài đời.

Trong buổi livestream của đoàn làm phim “Tiểu thành đại sự” (Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ), Huỳnh Hiểu Minh vừa cười vừa “than thở” rằng dạo này mẹ anh mê xem phim còn hơn con trai, thậm chí gọi video cũng chê anh làm phiền vì đang xem Triệu Lệ Dĩnh diễn. “Đau lòng” hơn nữa là việc mẹ Huỳnh Hiểu Minh nói với con trai: “Lý Thu Bình do Triệu Lệ Dĩnh đóng hay lắm, con diễn với cô ấy cũng ổn, nhưng Thu Bình còn lợi hại hơn”.

Lời khen này khiến Triệu Lệ Dĩnh trước ống kính lập tức đỏ bừng tai, xấu hổ né khỏi khung hình, vài giây sau mới tinh nghịch ló mặt ra nói: “Lúc được khen tốt nhất là không nên xuất hiện”. Sự yêu mến của mẹ Huỳnh Hiểu Minh dành cho Triệu Lệ Dĩnh không phải là phép xã giao nhất thời.

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự' - Ảnh 1

Quay lại năm 2020, khi Triệu Lệ Dĩnh trở lại sau sinh và tham gia “Nhà hàng Trung Hoa 4”, cô chịu nhiều áp lực dư luận, bị nhận xét là “tính cách khép kín”, “EQ thấp”.

Là quản lý nhà hàng, Huỳnh Hiểu Minh không chỉ công khai bênh vực cô trên chương trình, mà còn âm thầm quan tâm chăm sóc ngoài đời. Anh nói: “Lệ Dĩnh chỉ hơi chậm thích nghi, nhưng cô ấy làm việc rất nghiêm túc”.

Ở phía sau màn hình, mẹ Huỳnh Hiểu Minh cũng dõi theo cô gái chăm chỉ ấy từ lâu. Điều thực sự khiến mối quan hệ này thêm gắn bó là sự chân thành trong những lần giúp đỡ sau đó. Được biết, khi mẹ Huỳnh Hiểu Minh nhập viện vì bệnh, Triệu Lệ Dĩnh vừa hay tin liền gác công việc, chia sẻ nguồn bác sĩ Đông y mà cô thường khám, cẩn thận kiểm tra giờ khám, lưu ý tái khám, còn dặn trợ lý nhắc mẹ Huỳnh Hiểu Minh uống thuốc đúng giờ.

Sự chu đáo vượt khỏi quan hệ công việc ấy khiến mẹ Huỳnh Hiểu Minh ghi nhớ, thường nói với người xung quanh rằng: “Cô bé Tiểu Triệu này còn chu đáo hơn con gái ruột”.

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự' - Ảnh 2

Khi Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng diễn xuất sang đề tài hiện thực và bị nghi ngờ, Huỳnh Hiểu Minh đã nhiệt tình chia sẻ trải nghiệm đóng “Liệt hỏa anh hùng”, khuyên cô “đừng bận tâm ánh nhìn người khác, cứ tập trung vào vai diễn”.

Ngược lại, khi Huỳnh Hiểu Minh vướng tranh cãi “diễn xuất dầu mỡ”, Triệu Lệ Dĩnh chủ động giới thiệu cho anh kịch bản chất lượng, giúp anh chuyển mình thành công.

Khi hợp tác trong “Tiểu thành đại sự”, Huỳnh Hiểu Minh dặn Triệu Lệ Dĩnh: “Diễn đối thủ thì phải dùng sức mới thật, đừng sợ làm anh đau”. Kết quả là anh bị cô giẫm một cú lên chân, trở thành ảnh chế hài hước trên mạng.

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh nhận xét Triệu Lệ Dĩnh “làm việc nghiêm chỉnh, từng bước chắc chắn, rất quyết liệt” - một câu ngắn gọn nhưng dường như là lời khen cho cả hành trình sự nghiệp của cô.

Trong “Tiểu thành đại sự”, nhân vật Lý Thu Bình của Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Đức Thành của Huỳnh Hiểu Minh là những cộng sự ăn ý. Ngoài đời, sự nâng đỡ lẫn nhau càng làm cảm xúc trong phim chân thật hơn.

Quay cảnh “cùng bảo vệ xi măng”, Huỳnh Hiểu Minh thấy Triệu Lệ Dĩnh chân trần đứng trong nước lạnh, lặng lẽ nhờ người chuẩn bị túi sưởi, quay xong đưa cho cô ngay. Triệu Lệ Dĩnh thấy anh vì vai diễn gào nhiều đến khàn giọng, liền để sẵn kẹo ngậm cổ họng trong túi áo anh.

Trái với kỳ vọng ban đầu, rating phim "Tiểu thành đại sự" chỉ xếp thứ 5, độ hot thấp và liên tục giảm dù chiếu khung giờ vàng, trong khi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng gây nhiều tranh luận.

