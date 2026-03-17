Thích ăn măng đến mấy cũng phải thuộc lòng những lưu ý này kẻo 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 17/03/2026 11:30

Măng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Tuy giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, nhưng không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm này.

Theo quan niệm Đông y, măng là một thực phẩm không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn là một món ăn có giá trị chữa bệnh. Dựa vào giá trị dinh dưỡng của măng sẽ giúp bạn nhận biết mình có nên ăn măng hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Các thành phần dinh dưỡng trong măng được xem là vô cùng phong phú, nhờ sự giàu protein và amino axit, vitamin, canxi, phốt pho, sắt, cùng các nguyên tố vi lượng và cellulose nên đây được xem là món ăn có khả năng mạnh mẽ trong việc thúc đẩy nhu động ruột, giúp tiêu hóa, có thể ngăn ngừa táo bón và ung thư ruột kết.

Không những thế, nhiều người trong giai đoạn điều trị nhiều loại bệnh sẽ cần đến món măng như là một loại thuốc để hỗ trợ điều trị. Đây là lý do vì sao bạn nên hiểu về việc măng tốt với người này nhưng lại xấu với người khác, bị mang tiếng "thị phi" như vậy.

Những ai không nên ăn măng?

Bà bầu

Ngoài các chất dinh dưỡng và khoáng chất, măng còn chứa một số độc tố. Nguy hiểm nhất trong số đó là glycoside, có khả năng tạo ra axit hydrocyanic, gây nôn mửa. Nếu bà bầu dùng măng có thể gây ngộ độc ở nhiều mức độ: Nôn mửa, đau bụng, nhức đầu. Hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào kết luận bà bầu ăn măng gây nhiễm độc thai nhi nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo bà bầu không nên ăn măng, đặc biệt là măng tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh thận

Bệnh thận thường do vi khuẩn Streptocoques hoặc các bệnh gây tổn thương mạch máu đến thận như cao huyết áp, tiểu đường. Chế độ ăn uống của người bệnh thận cần được đặc biệt chú ý. Măng giàu canxi không tốt cho người bị bệnh thận mãn tính, suy thận.

Người đau dạ dày

Các bệnh đau dạ dày có xu hướng trở thành mãn tính và tái phát, ít người khỏi hoàn toàn. Những người bị đau dạ dày nên tuân thủ chế độ ăn uống của mình ngay cả sau khi điều trị và dạ dày đã ổn định trở lại để tránh tái phát. Do trong măng có chứa một lượng lớn axit hydrocyanic (khoảng 230 mg/1kg măng) gây độc cho dạ dày nên những người bị bệnh dạ dày không nên ăn măng.

Bệnh nhân gout

Bệnh nhân gout phải cẩn thận trong chế độ ăn uống vì có thể làm tăng axit uric trong máu và làm bệnh nặng thêm. Măng làm tăng tổng hợp axit uric trong cơ thể nên bệnh nhân gút cần tránh ăn những thực phẩm này.

Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn ăn măng an toàn

Để ăn măng an toàn, cách chế biến cũng góp phần làm giảm độc tố trong măng và giúp hấp thụ các giá trị dinh dưỡng từ loại thực phẩm này tốt hơn. Dưới đây là các lưu ý cần biết khi chế biến măng:

Nên rửa măng nhiều lần với nước, luộc măng kỹ để giảm lượng độc tố cyanide, tránh nguy cơ hình thành axit cyanhydric và tránh gây hại cho dạ dày.

Không ăn măng tươi quá nhiều và thường xuyên. Thành phần chất xơ trong măng tuy tốt nhưng nếu ăn nhiều và liên tục có thể tăng nguy cơ bít tắc ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn măng ngâm giấm hay ăn măng xổi. Măng ngâm giấm tuy kích thích vị giác khiến hương vị ngon miệng, dễ ăn hơn. Tuy nhiên cách chế biến này có thể tạo ra độc tố cyanide làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Ngoài ra nếu ngâm giấm nhưng măng chưa chua, chưa vàng thì tính độc hại càng nghiêm trọng hơn.

