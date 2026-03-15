Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày?

Dinh dưỡng 15/03/2026 05:00

Đậu bắp, một nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình, thường xuất hiện trong các món xào, canh, hay đơn giản là luộc ăn kèm như một món rau. Tuy nhiên, ít ai biết đến công dụng tuyệt vời của nước đậu bắp.

Đậu bắp là một loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và sở hữu lượng chất xơ dồi dào cho cơ thể. Với nhiều công dụng bổ ích, nước đậu bắp được nhiều người tin dùng như một bài thuốc dân gian có thể giúp điều trị một số loại bệnh. Vậy nước đậu bắp có tác dụng gì?

Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đậu bắp mỗi ngày có tốt không?

Đậu bắp là loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Khi được chế biến thành nước uống, loại quả này có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng với lượng phù hợp và đúng cách.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nước đậu bắp được nhiều người mắc bệnh tiểu đường lựa chọn. Phần chất nhầy tự nhiên của đậu bắp chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường từ ruột vào máu. Nhờ đó, việc uống nước đậu bắp có thể hỗ trợ hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau bữa ăn, góp phần phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường type 2.

Cải thiện hệ tiêu hóa, giảm táo bón

Chất nhầy trong đậu bắp có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm kích ứng và viêm loét. Đồng thời, lượng chất xơ dồi dào giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và hỗ trợ quá trình bài tiết. Đối với những người thường xuyên bị táo bón hoặc khó tiêu, uống nước đậu bắp vào buổi sáng có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Đậu bắp chứa vitamin K và folate - những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì mật độ xương. Các hợp chất chống viêm trong loại quả này cũng góp phần giảm sưng đau, hỗ trợ xương khớp vận động linh hoạt hơn, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm cân

Nước đậu bắp có hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và dưỡng chất. Khi uống, thức uống này giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong đậu bắp còn hỗ trợ gan đào thải độc tố, góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Cách chế biến nước đậu bắp

Để tận dụng tối đa lợi ích của nước đậu bắp, việc chế biến đúng cách là rất quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn để làm nước đậu bắp đúng cách:

Chuẩn bị: 300 gam đậu bắp, 1 lít nước, 1 thìa cà phê muối.

Thực hiện:

Rửa sạch đậu bắp: Rửa sạch đậu bắp dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Bạn có thể ngâm đậu bắp trong nước muối loãng khoảng 10 phút để đảm bảo vệ sinh.

Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cắt đậu bắp: Cắt bỏ đầu và đuôi của đậu bắp, sau đó cắt đậu bắp thành từng lát mỏng hoặc thành các miếng vừa phải. Việc cắt nhỏ giúp đậu bắp tiết ra chất nhầy và dưỡng chất tốt hơn.

Ngâm đậu bắp: Cho đậu bắp đã cắt vào một bình hoặc bát lớn, sau đó đổ nước lạnh vào ngâm. Để ngâm khoảng 8 tiếng hoặc qua đêm trong tủ lạnh. Quá trình ngâm này giúp chiết xuất tối đa các dưỡng chất từ đậu bắp vào nước.

Lọc nước: Sau khi ngâm xong, lọc lấy phần nước và uống hàng ngày. Nước sau khi lọc có thể có màu xanh nhạt và một chút nhớt, đây là đặc điểm tự nhiên của nước đậu bắp.

Thêm muối (tùy chọn): Nếu muốn, bạn có thể thêm một ít muối vào nước đậu bắp để tăng hương vị.

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