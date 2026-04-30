Đừng chỉ dùng để nấu lẩu gà! Lá é còn là "vị thuốc" cực tốt với những công dụng ít ai ngờ

Dinh dưỡng 30/04/2026 05:00

Lá é từng là đặc sản riêng của một số vùng miền Trung, nhưng ngày nay nguyên liệu này ngày càng trở nên phổ biến trong vô số món ăn ngon và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Cây lá é ngày càng phổ biến nhưng trên thực tế không phải ai cũng hiểu rõ lá é là lá gì. Loại cây này có tên khoa học là Ocimum basilicum. Lá có mùi hương rất đặc trưng. Lá é có màu xanh và hình dáng hơi giống với lá húng quế non, đây là lý do nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai loại lá này. Tuy nhiên, so với húng quế, lá é thơm hơn và có vị nồng hơn.

Đừng chỉ dùng để nấu lẩu gà! Lá é còn là 'vị thuốc' cực tốt với những công dụng ít ai ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của lá é

Phòng ngừa ung thư: Lá é chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như chavicol, linalool, flavonoid và steroid. Các hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Ngăn ngừa bệnh mạch vành: Các chất chống oxy hóa trong lá é có thể hỗ trợ giảm hình thành cục máu đông, cải thiện lưu thông máu đến tim. Nhờ đó, việc sử dụng lá é trong khẩu phần ăn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Kiểm soát lượng đường trong máu: Một số hoạt chất trong lá é có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase - những enzyme liên quan đến quá trình hấp thu đường. Điều này giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Đừng chỉ dùng để nấu lẩu gà! Lá é còn là 'vị thuốc' cực tốt với những công dụng ít ai ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm khó tiêu, đầy bụng: Lá é có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Có thể dùng cành và lá é phơi khô, hãm nước uống trong ngày khoảng 3-5 ngày để giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Tốt cho răng miệng: Lá é còn được dùng trong hỗ trợ các vấn đề răng miệng như viêm lợi, chảy máu chân răng hoặc nấm lưỡi. Có thể rửa sạch, giã nhuyễn rồi ngậm 1-2 lần mỗi ngày để cải thiện triệu chứng.

Hỗ trợ điều trị ho, sốt: Khi có dấu hiệu cảm lạnh, đau đầu hoặc sốt nhẹ, có thể dùng lá é tươi để xông hơi. Lá é thường được kết hợp với các loại lá thơm như lá bưởi, lá chanh, hương nhu hoặc hoa cúc. Sau khi xông, cần lau khô cơ thể và nghỉ ngơi nơi kín gió.

Đừng chỉ dùng để nấu lẩu gà! Lá é còn là 'vị thuốc' cực tốt với những công dụng ít ai ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng lá é

Khi sử dụng lá é, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

Nên sử dụng hạt, lá é trước hoặc sau khi dùng các loại thuốc uống khác ít nhất 1 giờ.

Không sử dụng lá é trong vòng một tuần trước khi phẫu thuật.

Không dùng hạt é cho người bị tiêu chảy, đường ruột.

Phụ nữ mang thai không nên dùng hạt é.

Với những thông tin ở trên đã cho bạn biết lá é là lá gì. Cây é là vị thuốc tươi dùng chữa cảm, ho, nhuận tràng,... Tuy nhiên, cần sử dụng đúng liều lượng. Nếu bạn dùng làm thuốc điều trị thì hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng lá hoặc cây é.

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