Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc

Dinh dưỡng 28/04/2026 05:00

Không chỉ là nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn thơm ngon như xôi gấc, dầu gấc hay gà nấu gấc, quả gấc còn có chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa,... rất tốt cho sức khỏe.

Quả gấc có nhiều gai, có hình bầu dục, quả thường dài 13 cm với đường kính khoảng 10 cm. Khi còn non, quả gấc có màu xanh và đến khi chín, quả sẽ chuyển sang màu cam, màu đỏ sẫm. Bên trong quả có cùi và hạt gấc màu đen.

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả gấc có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng thành phần dưỡng chất nổi bật trong quả gấc là carotene - tiền thân của vitamin A. Màng đỏ bao quanh hạt gấc và dầu gấc chính là phần có chứa nhiều Carotene nhất. Bên cạnh đó, gấc còn có chứa nhiều lycopen, vitamin E và được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp dược phẩm.

Công dụng của quả gấc đối với sức khỏe 

Bổ sung tiền vitamin A cho cơ thể: Beta carotene trong gấc được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A khi cần thiết. Đây là vi chất quan trọng đối với thị lực, da và hệ miễn dịch. Việc bổ sung từ thực phẩm tự nhiên giúp cơ thể hấp thu linh hoạt hơn.

Góp phần làm chậm quá trình lão hóa: Các chất chống oxy hóa trong gấc giúp trung hòa gốc tự do, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Điều này góp phần duy trì sức khỏe và sự tươi trẻ theo thời gian.

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh: Vitamin E và carotenoid trong gấc giúp bảo vệ da trước tác động của môi trường như ánh nắng, ô nhiễm. Khi kết hợp với chế độ sinh hoạt hợp lý, làn da có thể trở nên khỏe mạnh hơn.

Giúp cải thiện sắc tố da: Một số dưỡng chất trong gấc có thể hỗ trợ cải thiện độ sáng và màu sắc da. Khi sử dụng đều đặn, làn da có thể trông tươi tắn hơn, dù hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt tổng thể.

Hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động ổn định: Gấc cung cấp nhiều vitamin và hợp chất chống oxy hóa cần thiết. Những dưỡng chất này giúp cơ thể duy trì khả năng phản ứng với các tác nhân bên ngoài, từ đó hỗ trợ sức đề kháng.

Góp phần bảo vệ thành mạch: Một số hoạt chất trong gấc có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Chúng có thể hỗ trợ bảo vệ thành mạch trước tác động oxy hóa, góp phần duy trì tuần hoàn ổn định.

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm nguy cơ bệnh mạn tính: Nhờ đặc tính chống oxy hóa, gấc có thể góp phần giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, gấc không thay thế cho các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác.

Hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa: Một số thành phần trong gấc có thể góp phần hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Khi kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ, hệ tiêu hóa có thể hoạt động ổn định hơn.

Những lưu ý khi ăn quả gấc

Những quả gấc vừa chín và còn tươi ngon sẽ có chứa nhiều dưỡng chất nhất. Quả gấc có thể ăn sống được nhưng có nguy cơ cao gây đầy bụng, ngộ độc, do đó, gấc thường được chế biến trước khi ăn. Phần thịt quả gấc thường được dùng để nấu xôi, làm dầu gấc, làm mứt dừa gấc,... Những món ăn này hấp dẫn, thơm ngon và rất quen thuộc với người Việt.

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều gấc có thể dẫn đến dư thừa beta-caroten, tình trạng tích tụ beta-caroten trong gan có thể dẫn đến ngộ độc và gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không nên bỏ màng đỏ quanh hạt gấc vì nó rất tốt cho mắt, cải thiện bệnh khô mắt và giúp tăng cường thị lực.

Cẩn thận khi dùng hạt gấc để tránh ngộ độc: Chỉ nên dùng hạt gấc để bôi da, không nên dùng qua đường uống một cách bừa bãi. Chỉ sử dụng hạt đã nướng chín.

Cách chọn và bảo quản gấc: Khi chọn gấc, bạn nên lưu ý, chọn những loại quả có dáng tròn đều, gai nở, có vỏ màu đỏ, cầm chắc tay. Nên chọn quả còn nguyên, không bị vỡ hoặc dập.

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Không chỉ là nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn thơm ngon như xôi gấc, dầu gấc hay gà nấu gấc, quả gấc còn có chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa,... rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

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