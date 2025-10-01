Gấc là 'thần dược' đến từ thiên nhiên với công dụng vượt trội

Dinh dưỡng 01/10/2025 05:35

Quả gấc là một loại trái cây bản địa của Đông Nam Á. Gấc mọc trên cây thân leo đơn tính, chỉ ra quả một lần trong năm. Quả thường tròn có nhiều chiếc gai nhỏ như những chỗ lồi lõm bao phủ toàn bộ lớp da bên ngoài.. Vậy quả gấc có tác dụng gì?

Gấc là loại quả dân dã, nổi tiếng với màu đỏ cam rực rỡ thường được dùng để nấu xôi hoặc làm màu thực phẩm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, gấc còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng khổng lồ, mang lại những công dụng sức khỏe vượt trội mà nhiều loại quả khác không sánh được. 

Gấc là 'thần dược' đến từ thiên nhiên với công dụng vượt trội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Vua" beta-carotene và lycopene, bảo vệ thị lực tuyệt vời

Gấc là nguồn cung cấp Beta-carotene (tiền chất Vitamin A) cao gấp nhiều lần so với cà rốt và Lycopene cao gấp hàng chục lần so với cà chua. 

Beta-carotene: Rất quan trọng cho mắt, giúp phòng ngừa các bệnh khô mắt, quáng gà, và duy trì thị lực khỏe mạnh. 

Lycopene: Là chất chống oxy hóa cực mạnh, đóng vai trò bảo vệ các tế bào mắt khỏi tổn thương do ánh sáng và quá trình lão hóa. 

Gấc là 'thần dược' đến từ thiên nhiên với công dụng vượt trội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa lão hóa

Gấc là một trong những loại quả có khả năng chống oxy hóa mạnh nhất. Hàm lượng Lycopene, Beta-carotene và Vitamin E dồi dào trong gấc giúp trung hòa các gốc tự do gây hại. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa mà còn làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giúp duy trì làn da trẻ trung, căng tràn sức sống.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa và axit béo không bão hòa trong gấc có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Bổ sung gấc vào chế đăn uống giúp củng cố sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Gấc là 'thần dược' đến từ thiên nhiên với công dụng vượt trội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ sự kết hợp của Beta-carotene và Vitamin C (có trong màng hạt gấc), quả gấc giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Các chất dinh dưỡng này thúc đẩy sản xuất tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, hàm lượng Lycopene và Beta-carotene cao trong gấc có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư gan. Đây là một trong những lý do khiến gấc được xem là thực phẩm phòng ngừa bệnh tật quý giá. 

Gấc là 'thần dược' đến từ thiên nhiên với công dụng vượt trội - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng gấc

Để hấp thụ tối đa dưỡng chất từ gấc, đặc biệt là các vitamin tan trong dầu như Vitamin A và E, bạn nên: 

Sử dụng cùng chất béo: Ăn gấc cùng với dầu ăn (như khi nấu xôi gấc) hoặc các thực phẩm chứa chất béo khác (như sữa chua hoặc các loại hạt). 

Không ăn quá nhiều: Mặc dù tốt, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều Beta-carotene có thể khiến da bị vàng (nhưng không nguy hiểm), vì vậy hãy dùng với lượng vừa phải. 

Gấc không chỉ là một nét đẹp ẩm thực truyền thống mà còn là một "siêu thực phẩm" tự nhiên, mang lại những lợi ích vô giá cho sức khỏe toàn diện.

Trend mới mùa hè với sữa gấc lạ miệng lại thơm ngon đẹp mắt

Trend mới mùa hè với sữa gấc lạ miệng lại thơm ngon đẹp mắt

Dưới đây là 1 số công thức sữa hạt kết hợp cùng gấc ngon và 1 số lưu ý để có 1 ly sữa hạt không chỉ thơm ngon mà còn đẹp mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   quả gấc công dụng quả gấc dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 6 giờ 58 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 15 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cá rô đồng, món ăn dân dã và những công dụng "vàng" cho sức khỏe

Cá rô đồng, món ăn dân dã và những công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau càng cua được mệnh danh là "thần dược" dân gian với lợi ích bất ngờ

Rau càng cua được mệnh danh là "thần dược" dân gian với lợi ích bất ngờ

Thịt bò là nguồn dinh dưỡng "vàng" cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt bò là nguồn dinh dưỡng "vàng" cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Măng cụt là "nữ hoàng trái cây" với 6 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Măng cụt là "nữ hoàng trái cây" với 6 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Trà Dr Thanh: 17 năm kiến tạo thức uống chuẩn 3 Không, vươn mình ra thế giới

Trà Dr Thanh: 17 năm kiến tạo thức uống chuẩn 3 Không, vươn mình ra thế giới

Cải thảo: "nữ hoàng" của bữa cơm gia đình và còn có nhiều lợi ích tuyệt vời

Cải thảo: "nữ hoàng" của bữa cơm gia đình và còn có nhiều lợi ích tuyệt vời