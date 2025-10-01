Gấc là 'thần dược' đến từ thiên nhiên với công dụng vượt trội

Gấc là loại quả dân dã, nổi tiếng với màu đỏ cam rực rỡ thường được dùng để nấu xôi hoặc làm màu thực phẩm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, gấc còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng khổng lồ, mang lại những công dụng sức khỏe vượt trội mà nhiều loại quả khác không sánh được.

Gấc là nguồn cung cấp Beta-carotene (tiền chất Vitamin A) cao gấp nhiều lần so với cà rốt và Lycopene cao gấp hàng chục lần so với cà chua.

Beta-carotene: Rất quan trọng cho mắt, giúp phòng ngừa các bệnh khô mắt, quáng gà, và duy trì thị lực khỏe mạnh.

Lycopene: Là chất chống oxy hóa cực mạnh, đóng vai trò bảo vệ các tế bào mắt khỏi tổn thương do ánh sáng và quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa lão hóa

Gấc là một trong những loại quả có khả năng chống oxy hóa mạnh nhất. Hàm lượng Lycopene, Beta-carotene và Vitamin E dồi dào trong gấc giúp trung hòa các gốc tự do gây hại. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa mà còn làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giúp duy trì làn da trẻ trung, căng tràn sức sống.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa và axit béo không bão hòa trong gấc có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Bổ sung gấc vào chế độ ăn uống giúp củng cố sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ sự kết hợp của Beta-carotene và Vitamin C (có trong màng hạt gấc), quả gấc giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Các chất dinh dưỡng này thúc đẩy sản xuất tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, hàm lượng Lycopene và Beta-carotene cao trong gấc có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư gan. Đây là một trong những lý do khiến gấc được xem là thực phẩm phòng ngừa bệnh tật quý giá.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng gấc

Để hấp thụ tối đa dưỡng chất từ gấc, đặc biệt là các vitamin tan trong dầu như Vitamin A và E, bạn nên:

Sử dụng cùng chất béo: Ăn gấc cùng với dầu ăn (như khi nấu xôi gấc) hoặc các thực phẩm chứa chất béo khác (như sữa chua hoặc các loại hạt).

Không ăn quá nhiều: Mặc dù tốt, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều Beta-carotene có thể khiến da bị vàng (nhưng không nguy hiểm), vì vậy hãy dùng với lượng vừa phải.

Gấc không chỉ là một nét đẹp ẩm thực truyền thống mà còn là một "siêu thực phẩm" tự nhiên, mang lại những lợi ích vô giá cho sức khỏe toàn diện.