Sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa 7 ô tô trên QL5 (đoạn qua Hải Phòng) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, Công an TP.Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp một tài xế để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, ở xã Lai Khê, TP Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh, TP Hải Phòng vào chiều 22/12.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe ô tô đầu kéo 15C-132.xx, kéo theo rơ-moóc 15R-024.xx không chú ý quan sát, đã tông xe vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 22/12, tại km 46+500 quốc lộ 5, chiều đường Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn phường Tứ Minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô đầu kéo do lái xe Nguyễn Văn Thịnh điều khiển đã đâm vào đuôi ô tô BKS 14C-225.xx do anh N.V.K. điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe 14C-225.xx lao về phía trước, đâm vào ô tô BKS 34A-977.xx. Sau đó, ô tô 34A-977.xx bị đẩy lao tiếp và va chạm liên hoàn với ba ô tô khác.

Vụ tai nạn khiến tuyến quốc lộ 5, đoạn qua phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) ùn tắc kéo dài. Ành: Báo Người Lao Động.

Vụ tai nạn liên hoàn kể trên khiến lái xe tải mang BKS 15H.142xx và anh L.C.B. (ngồi trên ô tô 34A-977xx) tử vong tại chỗ. Vụ việc làm bảy ô tô bị hư hỏng. Tuyến quốc lộ 5, đoạn qua phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) ùn tắc kéo dài.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan cho thấy không có vi phạm (riêng lái xe Trương Mạnh Q. do bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện nên chưa kiểm tra được).

