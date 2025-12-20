Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Đời sống 20/12/2025 10:23

Vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực ùn tắc tạm thời.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 20/12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng khiến hai người tử vong.

Trước đó, khuya 19/12, hai thiếu niên đi xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, thì ngã xuống đường, bị xe tải chạy cùng chiều cán qua, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là HCT (17 tuổi, ngụ phường Khánh Hội) và LMH (18 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu).

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, T và H (chưa rõ ai điều khiển) đi chung xe máy biển số 59N1-341…, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Thị Thập về Khánh Hội. Khi đến khu vực gần cầu Kênh Tẻ, xe máy ngã xuống đường.

Cùng lúc, xe tải biển số 50H-005… do anh PHN (36 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển, lưu thông song song bên trái cùng chiều, đã cuốn hai nạn nhân vào gầm. Vụ tai nạn khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nhẹ.

Theo thông tin bên báo Người Lao Động, công an phường Tân Hưng phối hợp với Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM, đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Đường Nguyễn Hữu Thọ là một trong những tuyến đường chính nối huyện Nhà Bè, quận 7 cũ đi trung tâm TPHCM.

Gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, tài xế lái ô tô bỏ chạy

Gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, tài xế lái ô tô bỏ chạy

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h47 tối 17/12 trên đường Láng (phường Đống Đa, Hà Nội) giữa 3 phương tiện gồm xe tải, ô tô con và xe máy.

