Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Đời sống 10/12/2025 06:00

Tối 9/12, Cục CSGT (Bộ Công an) có thông tin thêm về vụ tai nạn khiến 4 người tử vong xảy ra tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 9/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin thêm về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cảnh sát cho hay vụ tai nạn xảy ra vào 4h12 ngày 9-12 tại Km71+200 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). Đến nay, vụ việc làm bốn người tử vong.

 

Cơ quan điều tra bước đầu xác định tài xế xe khách biển số 29B-081.62 là anh Phạm Văn Kiều đã lái xe liên tục trong thời gian 5 giờ - quá thời gian lái xe theo quy định. 

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chiếc xe này đã có hành trình kéo dài từ Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) qua Khánh Hòa. Khi xe về đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì gặp tai nạn.

 

"Cả lái xe và hành khách trên xe không thắt dây đai an toàn dẫn đến hậu quả khi va chạm xảy ra, hai người ngồi hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy lên và chạy với hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ. Một người ngồi sau cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu", theo Cục Cảnh sát giao thông.

Trong khi đó, tài xế Bùi Mạnh Thắng lái xe đầu kéo 15C-360.35, qua kiểm tra chất ma túy bằng phương pháp thử que test nước tiểu của lái xe cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy - Ảnh 2
Chiếc xe đầu kéo trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ Dân trí, khoảng 4h12 ngày 9/12, tại km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-081.xx và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc mang biển kiểm soát 15R-149.xx.

Hậu quả vụ tai nạn làm 13 người trên ô tô khách bị thương vong, trong đó 4 người tử vong, 9 người bị thương, phần đầu phương tiện này bị biến dạng.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để kết luận nguyên nhân tai nạn và xử lý vụ việc.

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Ngày 9/12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra vụ người đàn ông gục chết trên xe máy.

