Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Đời sống 09/12/2025 17:05

Ngày 9/12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra vụ người đàn ông gục chết trên xe máy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 9/12, lực lượng Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông gục chết trên xe máy đậu trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng.

Khoảng 10h cùng ngày, người dân chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn qua phường Hiệp Bình (phường Linh Đông cũ, TP Thủ Đức cũ) phát hiện người đàn ông nằm gục đầu trên xe máy ở vỉa hè có biểu hiện bất thường nên lại kiểm tra. 

Qua kiểm tra, phát hiện người đàn ông tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định tên là P.V.H. (33 tuổi, ngụ TP.HCM).

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt, lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Người nhà nạn nhân sau đó cũng có mặt phối hợp lực lượng chức năng. Bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận trên người nạn nhân không có vết thương và nhận định ban đầu có thể nạn nhân bị đột quỵ. 

Trước đó khoảng hơn 5h cùng ngày, ông T.V.H. (68 tuổi, ngụ phường Dĩ An) trong lúc đạp xe tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng cũng bất ngờ ngã xuống và tử vong. Người thân nạn nhân cho biết ông H. có tiền sử bệnh hen suyễn, sáng cùng ngày quên uống thuốc, sau đó đạp xe tập thể dục thì xảy ra vụ việc thương tâm.

