Sau gần 3 tháng liên quan đến vụ đánh người ở quán cà phê, 'tổng tài' Nguyễn Văn Thiên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiên - Ảnh: VietNamNet

Trước đó chiều 17/9, tại quán cà phê “Góc quán” thuộc Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã tấn công anh N.M.Đ., nhân viên quán, sau khi anh Đ. nhắc nhóm của Vũ không hút thuốc trong khu vực phục vụ khách.

Vũ đã tát một lần và đấm một lần vào vùng mặt khiến anh Đ. ngã xuống sàn.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Thiên thời điểm Vũ đang tấn công anh Đ. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/9, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

