NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Đời sống 09/12/2025 16:45

Sau gần 3 tháng liên quan đến vụ đánh người ở quán cà phê, 'tổng tài' Nguyễn Văn Thiên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy.

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Thiên - Ảnh: VietNamNet

Trước đó chiều 17/9, tại quán cà phê “Góc quán” thuộc Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã tấn công anh N.M.Đ., nhân viên quán, sau khi anh Đ. nhắc nhóm của Vũ không hút thuốc trong khu vực phục vụ khách.

Vũ đã tát một lần và đấm một lần vào vùng mặt khiến anh Đ. ngã xuống sàn.

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt - Ảnh 2
Camera an ninh ghi lại hình ảnh Thiên thời điểm Vũ đang tấn công anh Đ. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/9, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” theo giờ

Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” theo giờ

Tình trạng thiếu hụt đàn ông trầm trọng ở Latvia đang khiến nhiều phụ nữ phải tìm đến một giải pháp nghe vừa lạ vừa buồn cười: thuê chồng trong một giờ để làm việc nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung đánh người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Tâm sự Eva 14 phút trước
Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Tâm sự 17 phút trước
Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Đời sống 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Sao quốc tế 33 phút trước
NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Đời sống 39 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phản ứng nhanh chóng, người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử 2 lần liên tiếp

Phản ứng nhanh chóng, người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử 2 lần liên tiếp

Video 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TP.HCM

Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TP.HCM

Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch

Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch