Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Đời sống 09/12/2025 13:45

Ngày 9/12, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra 3 ngày trước tại hẻm 72 đường số 4, khu phố 29, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 9/12, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra 3 ngày trước tại hẻm 72 đường số 4, khu phố 29, khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông T.C.T. (47 tuổi).

Công an nhận định ban đầu cho thấy ông T. có thể do mâu thuẫn cá nhân nên đã tự phóng hỏa bằng xăng để tự vẫn.

Như đã thông tin, rạng sáng 6/12, người dân phát hiện lửa bùng phát tại một ngôi nhà trong hẻm 72 đường số 4. Người dân kịp thời đưa bé gái 9 tuổi – con ông T. – đang ở tầng trệt ra ngoài an toàn.

Khi nhận tin báo, lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt và nhanh chóng khống chế đám cháy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông T. bị cháy đen trong phòng trên tầng lầu.

Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát từ phòng ngủ lầu 1, diện tích khoảng 20m². Thời điểm xảy ra cháy, ông T. ở bên trong và cửa phòng được chốt từ phía trong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một can nhựa loại 5 lít bị cháy trụi cùng nhiều tài sản hư hại.

Công an xác định trước khi vụ cháy xảy ra, ông T. đã mua xăng và đựng trong can nhựa 5 lít mang về nhà.

Sáng 6/12, khi vợ và người con lớn rời khỏi nhà, ông T. đuổi con gái 9 tuổi ra ngoài phòng rồi chốt cửa lại. Ít lâu sau, vụ cháy bùng phát khiến ông T. tử vong.

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong. Những người sống sót kể họ tỉnh dậy sau tiếng “ầm” lớn, thấy nhiều người thân nằm bất động trong xe.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nhìn ra ngoài vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng thò đầu và đuôi ra ngoài trong tình trạng bất thường

Nhìn ra ngoài vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng thò đầu và đuôi ra ngoài trong tình trạng bất thường

Video 14 phút trước
Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Hồi hộp khoảnh khắc người phụ nữ dùng tay không bắt con rắn hổ mang chúa hung dữ ra khỏi động cơ xe ô tô

Hồi hộp khoảnh khắc người phụ nữ dùng tay không bắt con rắn hổ mang chúa hung dữ ra khỏi động cơ xe ô tô

Video 1 giờ 14 phút trước
Kem chống nắng Albatross SPF100: Lá chắn thần kỳ, bảo vệ toàn diện cho da treatment

Kem chống nắng Albatross SPF100: Lá chắn thần kỳ, bảo vệ toàn diện cho da treatment

Làm đẹp 1 giờ 21 phút trước
Vụ nổ mạnh khiến hộp đêm bốc cháy ngùn ngụt làm 25 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương

Vụ nổ mạnh khiến hộp đêm bốc cháy ngùn ngụt làm 25 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương

Video 1 giờ 29 phút trước
Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Sức khỏe 1 giờ 34 phút trước
Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” theo giờ

Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” theo giờ

Thế giới 1 giờ 47 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Đời sống 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TP.HCM

Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TP.HCM

Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch

Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Thông tin mới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong

Thông tin mới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong