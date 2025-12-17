Ngày 17/12, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn gần nút giao Ngã Tư Sở.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 12h30 ngày 17/12, tại khu vực trước cửa số nhà 21 đường Láng (khu vực Ngã Tư Sở, phường Đống Đa, Hà Nội), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra giữa 3 ô tô khiến 1 xe lật nghiêng.



Người đàn ông lái xe Hyundai Santa Fe có dấu hiệu không tỉnh táo - Ảnh: VTC News

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 30H-158.XX do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Láng đi Trường Chinh. Đến trước cửa số nhà 21 đường Láng, chiếc xe trên va chạm với 2 ô tô mang BKS 29K-056.XX và 29H-978.XX.

Sau cú va chạm mạnh, ô tô mang BKS 30H-158.XX bị lật nghiêng, bung 2 túi khí và hư hỏng nặng. Người dân tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nam tài xế ra khỏi chiếc xe này.

Hai ô tô còn lại bị hư hỏng phần sườn và đầu xe, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Bước đầu xác định, cả 3 tài xế không bị thương. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế này và chưa phát hiện vi phạm", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cãi nhau trong nhà, 1 phụ nữ chạy ra đường thì bị xe tải tông tử vong Ngày 17/12, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-truong-vu-o-to-lat-nghieng-giua-uong-sau-tai-nan-lien-hoan-tai-xe-co-bieu-hien-la-748781.html