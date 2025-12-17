Tối 16/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết vừa tìm thấy 2 thiếu niên mất tích dưới rạch 'bến Bà Mai'.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 16h hôm nay (16/12), một nhóm học sinh độ tuổi 15 (gồm cả nam và nữ) đến chơi tại khu vực rạch Bến Bà Mai, đoạn gần đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh.

Trong lúc vui chơi, một nam sinh không may trượt chân ngã xuống nước và chới với. Thấy bạn gặp nạn, một nam sinh khác lập tức nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do nước lớn và dòng chảy mạnh, cả hai em bị cuốn trôi và mất tích.

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 thiếu niên đuối nước dưới kênh ở xã Đông Thạnh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM nhanh chóng huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác lặn tìm.

Đến 18h30 cùng ngày, thi thể hai em đã được phát hiện cách hiện trường không xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phep-mau-khong-xay-ra-tim-thay-thi-the-2-hoc-sinh-mat-tich-duoi-kenh-o-tphcm-748737.html