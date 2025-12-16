Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Chiều ngày 14/12, người dân tại khu vực đường HL608, đoạn đối diện trường THCS Phú An, phường Tây Nam, TP.HCM (trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), chứng kiến hai nhóm thanh niên đứng nói chuyện và sau đó xảy ra xô xát.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/12, Công an TPHCM đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ anh L.T.P. (SN 2007, quê Cà Mau) bị vây đánh trên đường và tử vong sau đó.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ ẩu đả trên đường HL608, phường Tây Nam, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy bắt nhóm người liên quan. Các nghi phạm lần lượt được trinh sát bắt giữ, đưa về trụ sở Công an phường Tây Nam để lấy lời khai.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Anh L.T.P. có xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng. Sau đó, nhóm 5 người đã tìm gặp anh P. để giải quyết. Tại một sạp trái cây trên đường HL608, nhóm đối tượng này đã vây đánh khiến anh P. gục tại chỗ. Sau khi hành hung, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ ẩu đả - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, chiều muộn 14/12, anh L.T.P. đang đứng tại một sạp bán trái cây trên đường HL608, đoạn thuộc phường Tây Nam (TPHCM) thì bị nhóm đối tượng hành hung. Một người trong số đó đã dùng dao tấn công khiến anh P. gục tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

 

