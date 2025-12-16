Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ

Cụ thể, chị P.T.M. (mẹ nạn nhân) trình báo con gái rời nhà từ chiều 3/12 cùng xe máy điện, máy tính xách tay và mất liên lạc. Đến 23h ngày 4/12, gia đình nhận tin nhắn từ Zalo của T. yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng tiền chuộc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/12, Công an phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, đơn vị đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "bắt cóc online". Nạn nhân là chị N.T.T (SN 2005, trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê).

Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Công an phường Mạo Khê đã rà soát và tìm thấy chị T. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường, sau 1 ngày tìm kiếm. Thời điểm giải cứu, nạn nhân đang trong trạng thái tâm lý hoang mang, lo sợ.

Các đối tượng đe dọa gia đình không được báo công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị T. cho biết đã nhận cuộc gọi video từ nhóm người giả danh Công an, Viện kiểm sát. Các đối tượng thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.

Bị thao túng tâm lý, cô gái 20 tuổi đã dùng búa, xà beng phá két sắt của gia đình rồi bỏ trốn theo yêu cầu của nhóm lừa đảo.

Nhóm lừa đảo yêu cầu T. thuê phòng ở một mình, cắt đứt liên lạc và cung cấp mật khẩu tài khoản mạng xã hội để chúng nhắn tin tống tiền gia đình.

Tin lời kẻ giả danh công an, cô gái 20 tuổi tự phá két sắt rồi bỏ trốn vào nhà nghỉ, tạo điều kiện để nhóm lừa đảo tống tiền gia đình 200 triệu đồng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 25/10, Công an phường Phương Liệt cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tìm thấy nữ sinh đang ở một mình trong khách sạn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Sự việc này đã nối dài thêm danh sách nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online".

Cô khai ba ngày trước bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ rồi đến zalo, gmail, tự xưng là công an. Chúng dọa cô đang liên quan đến đường dây buôn ma túy và gửi cho các lệnh bắt, lệnh tạm giam để khống chế.

Sau đó, theo yêu cầu của công an dỏm, nữ sinh tự mình đi mua các công cụ để phá két sẳt của gia đình. Phá xong, cô cầm 130 triệu đồng tiền mặt và 18 chỉ vàng để ra thuê nhà nghỉ một mình chờ hướng dẫn tiếp theo.

Khoảng 19h30 ngày 24/10, gia đình phát hiện sự việc nên trình báo công an. Đến 0h15 ngày 25/10, nữ sinh được tìm thấy.