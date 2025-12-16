Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Mối tình trong quá khứ của Vương Tổ Hiền và ca sĩ Tề Tần suốt nhiều năm qua luôn là đề tài được dân mạng quan tâm, bàn tán.

Mới đây, một tài khoản trên Xiaohongshu gây xôn xao khi công bố bức ảnh được chụp Vương Tổ Hiền và Tề Tần cách đây 32 năm.

Người này cho biết khi lục lại các album cũ của gia đình thì phát hiện tấm hình này. Theo đó, bức ảnh được chụp vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 26 của nữ diễn viên.

Trong hình, Tổ Hiền diện áo choàng màu trắng, để kiểu tóc buông xõa tự nhiên. Diễn viên được nhận xét đẹp rạng rỡ với những đường nét thanh tú, khí chất nổi bật. Tề Tần ngồi ở giữa, khoác vai Vương Tổ Hiền và một người bạn khác. Ba người quây quần bên bàn uống trà, cùng tạo dáng trước ống kính.

Chủ bài đăng hào hứng chia sẻ: “Lục lại ảnh cũ mới phát hiện, năm 1993 Tề Tần và Vương Tổ Hiền từng đến nhà tôi. Chỉ là lúc đó tôi còn chưa ra đời".

Chủ bài đăng tiết lộ trong gia đình có người quen biết nhạc sĩ Ký Trung Bình - đồng nghiệp của Tề Tần. Khi đó, Tề Tần và Vương Tổ Hiền chuẩn bị đi du lịch và ghé thăm Thành Đô một ngày, nên đã ở lại nhà của người này. Bức ảnh lập tức thu hút sự quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Vương Tổ Hiền trở nên nổi tiếng vào năm 1987 với Thiện nữ u hồn hợp tác cùng Trương Quốc Vinh. Kể từ đó, cô nhanh chóng trở thành nữ diễn viên ăn khách trong thập niên 1990. Cô đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Thiên Quan Tứ Phú, Thần bài, Âm dương pháp vương (Họa bì)… Cô là một trong Tứ đại hoa đán thập niên 1980, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Chung Sở Hồng.

Vương Tổ Hiền cắt giảm lượng lớn công việc vào cuối những năm 1990. Sau khi tham gia bộ phim Shanghai Story phát sóng năm 2004, cô rời khỏi ngành giải trí. Nữ diễn viên từng có mối tình kéo dài 17 năm với Tề Tần. Tuy nhiên, cô quyết định chia tay sau khi phát hiện bạn trai có con ngoài giá thú. "Trong từ điển của tôi, mãi mãi sẽ không có từ hôn nhân”, nữ diễn viên khẳng định ở thời điểm đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-anh-gay-chu-y-cua-vuong-to-hien-uoc-chup-cach-ay-32-nam-truoc-748711.html