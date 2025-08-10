Không nhận ra 'Tứ đại hoa đán' – Vương Tổ Hiền sau 20 năm sống ẩn dật

Sau khi những bức ảnh lan truyền, một số người khen Vương Tổ Hiền giản dị, không còn hào quang của ngôi sao một thời. Ở tuổi 58, dù diện trang phục đời thường có phần xuề xòa, Vương Tổ Hiền vẫn giữ vóc dáng năng động, trẻ trung.

Mới đây, một khán giả chia sẻ loạt ảnh Vương Tổ Hiền đi siêu thị T&T ở Landsdown, Richmond (Canada). Trong ảnh, diễn viên diện áo phông đen dáng rộng, quần jeans dài ngang gối, mang dép Birkenstock, buộc tóc đuôi ngựa và đeo khẩu trang, đứng chọn rau củ ở quầy nông sản rồi ra quầy thu ngân.

Vương Tổ Hiền đã giải nghệ sau khi quay xong bộ phim Thượng Hải Đại Lục năm 2004, từ đó định cư tại Vancouver, Canada, sống kín tiếng. Gần đây, cô mở một phòng khám tại Canada, trực tiếp tham gia vào hoạt động và dịch vụ.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, là nữ diễn viên, ca sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) thành danh ở Hồng Kông (Trung Quốc) nổi tiếng thập niên 80-90. Cô là một trong "Tứ đại hoa đán" của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) thập niên 1980 bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng…

Thời hoàng kim của điện ảnh Hương Cảng, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như "Thiện nữ u hồn", "Thanh xà", "Âm dương pháp vương", "Tiếu ngạo giang hồ: Phong vân tái khởi", "Thần bài"…

Thời kỳ đỉnh cao, Vương Tổ Hiền từng thú nhận, số tiền cô kiếm được khi quay quảng cáo đủ để cô sống an nhàn cả đời. Thời điểm đó, thù lao từ quảng cáo và làm đại diện hình ảnh của nữ diễn viên ước tính ít nhất khoảng 50 triệu đô la Hồng Kông (Trung Quốc) (hơn 168 tỷ đồng).

Không chỉ vậy, cô cũng đầu tư bất động sản và sở hữu một số tài sản ở Đài Bắc (Trung Quốc) và Vancouver. Ngay từ năm 1997, khi thị trường bất động sản Hồng Kông đang ở mức thấp, cô đã mua một biệt thự trên núi và kiếm được tiền lãi hàng chục triệu NDT sau vài năm…

Nhắc đến Vương Tổ Hiền, người hâm mộ nghĩ ngay đến mỹ nhân hàng đầu châu Á một thời nhưng lại có cuộc đời truân chuyên chuyện tình duyên, hoàn toàn trái ngược với những thành tựu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cuộc đời người đẹp họ Vương hoàn toàn có thể dựng thành phim với những nút thắt li kì, kịch tính.

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Vương Tổ Hiền đã để lại những dấu ấn khó quên trên màn ảnh. Vào vai nữ quỷ trong phim "Âm Dương Pháp Vương", Vương Tổ Hiền đã gây bão không chỉ ở Đài Loan (Trung Quốc) mà còn cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng nhờ thế mà cô đã trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất ở nước ngoài và được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Châu Á" ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến nay, rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng ở 2 nước này vẫn cho biết Vương Tổ Hiền là thần tượng của họ.