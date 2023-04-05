Hot girl mạng 23 tuổi gây sốt khi sở hữu nhan sắc 'bản sao y bản chính' của mỹ nhân Vương Tổ Hiền

Sao quốc tế 05/04/2023 10:23

Mới đây, trên báo HK01 cho biết có một cô gái đến từ Chiết Giang (Trung Quốc) gây bão mạng xã hội khi có ngoại hình giống hệt người đẹp Vương Tổ Hiền.

Vương Tổ Hiển được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Vẻ đẹp hoàn hảo, không góc chết, vừa ngọt ngào vừa cổ điển giúp cô dễ dàng nổi tiếng trong làng giải trí.

Hot girl mạng 23 tuổi gây sốt khi sở hữu nhan sắc 'bản sao y bản chính' của mỹ nhân Vương Tổ Hiền - Ảnh 1

Mới đây, trên báo HK01 cho biết có một cô gái đến từ Chiết Giang (Trung Quốc) gây bão mạng xã hội khi có ngoại hình giống hệt người đẹp Vương Tổ Hiền. Không chỉ về giọng nói, mà cả về ngoại hình, người hâm mộ đã cho rằng cả hai giống nhau đến 90%, đặc biệt là góc mặt chính diện.

Hot girl mạng 23 tuổi gây sốt khi sở hữu nhan sắc 'bản sao y bản chính' của mỹ nhân Vương Tổ Hiền - Ảnh 2Hot girl mạng 23 tuổi gây sốt khi sở hữu nhan sắc 'bản sao y bản chính' của mỹ nhân Vương Tổ Hiền - Ảnh 3

Tờ báo này cũng tiết lộ về danh tính của cô gái này. Theo đó, cô gái này tên Viện Tử, 23 tuổi, là một streamer và hot girl mạng nổi tiếng ở Trung Quốc Đại lục. Nhờ ngoại hình giống với mỹ nhân xứ Hương Cảng một thời, cô đã nhận được sự quan tâm của không ít đơn vị quảng cáo và nhà tổ chức sự kiện, mời cô hợp tác.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng đã mang đến cho Viện Tử không ít rắc rối. Cô bị dân mạng nghi ngờ đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa để có ngoại hình giống với người nổi tiếng nhằm thu hút sự chú ý.

Trước những bình luận ác ý, Viện Tử đã phủ nhận việc sử dụng trí thông minh nhân tạo AI để thay đổi gương mặt của mình. Ngoài ra, cô cũng cho biết hiện tại chưa sẵn lòng bước vào giới giải trí. Viện Tử chia sẻ rằng, bản thân không có kinh nghiệm đóng phim và chỉ muốn sống cuộc đời bình thường.

Được biết, tên tuổi của Vương Tổ Hiền gắn liền với các bộ phim như: Thiện Nữ U Hồn, Thanh Xà, Du Viên Kinh Mộng, Câu Chuyện Thượng Hải, Thần Bài, Phan Kim Liên... Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát và từng phát hành đĩa hát bằng tiếng Nhật.

Hot girl mạng 23 tuổi gây sốt khi sở hữu nhan sắc 'bản sao y bản chính' của mỹ nhân Vương Tổ Hiền - Ảnh 4

Cô nhiều lần lọt vào danh sách những mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ và là niềm khao khát của đàn ông Châu Á suốt những năm 90 của thế kỷ trước. Vương Tổ Hiền là một trong bốn đại mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông cùng Trương Mạn Ngọc, Chung Sở Hồng và Quan Chi Lâm.

Hot girl mạng 23 tuổi gây sốt khi sở hữu nhan sắc 'bản sao y bản chính' của mỹ nhân Vương Tổ Hiền - Ảnh 5Hot girl mạng 23 tuổi gây sốt khi sở hữu nhan sắc 'bản sao y bản chính' của mỹ nhân Vương Tổ Hiền - Ảnh 6

Ở độ tuổi U60, Vương Tổ Hiền vẫn rạng rỡ, tươi tắn, sở hữu làn da trắng hồng nhiều người mơ ước. Trong một dịp phỏng vấn, mỹ nhân Hồng Kông cho biết một trong những bí quyết giúp cô sống trẻ đó chính là an yên với cuộc đời độc thân hiện tại. Cựu diễn viên thổ lộ bản thân giờ không còn màng chuyện yêu đương: "Tôi chẳng hẹn hò ai, bây giờ và sau này đều như thế".

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