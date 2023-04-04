Bước chuyển mới về tạo hình của Đàm Tùng Vận trong mắt khán giả ở một phân cảnh của Quy Lộ

Sao quốc tế 04/04/2023 15:04

Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đã chính thức khép lại nhưng những tình tiết của bộ phim luôn được công chúng quan tâm. Theo đó, có một khoảnh khắc của Đàm Tùng Vận trên phim được cho là bước chuyển mới về tạo hình của cô nàng trong mắt khán giả.

Quy Lộ do Đàm Tùng VậnTỉnh Bách Nhiên là một trong những tác phẩm Hoa ngữ được khán giả yêu thích nhất hiện nay. Dù bộ phim đã chính thức khép lại nhưng những tình tiết của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Theo đó, khoảnh khắc hóa ‘mẹ bỉm sữa’ của Đàm Tùng Vận đã gây sốt cộng đồng mạng. Cô nàng ôm ấp và nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng khiến nhiều người không khỏi rung động.

Bước chuyển mới về tạo hình của Đàm Tùng Vận trong mắt khán giả ở một phân cảnh của Quy Lộ - Ảnh 1Bước chuyển mới về tạo hình của Đàm Tùng Vận trong mắt khán giả ở một phân cảnh của Quy Lộ - Ảnh 2

Nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận vốn quen mặt với hình ảnh nữ sinh trong sáng, ngập tràn màu sắc thanh xuân. Trong dự án lần này, cô nàng từ thiếu nữ ngây thơ hóa người mẹ bỉm sữa, trưởng thành. Dù vậy, cô nàng vẫn hoàn thành rất tốt vai diễn của mình. Nhiều khán giả khen ngợi đây là một bước tiến mới của Đàm Tùng Vận trong việc định hình vai diễn mới mẻ trong mắt khán giả.

Bước chuyển mới về tạo hình của Đàm Tùng Vận trong mắt khán giả ở một phân cảnh của Quy Lộ - Ảnh 3

Quy Lộ (Đường Về) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Bước chuyển mới về tạo hình của Đàm Tùng Vận trong mắt khán giả ở một phân cảnh của Quy Lộ - Ảnh 4Bước chuyển mới về tạo hình của Đàm Tùng Vận trong mắt khán giả ở một phân cảnh của Quy Lộ - Ảnh 5

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh, và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn. Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm.

Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chính thức mở điểm douban với con số gây thất vọng

Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chính thức mở điểm douban với con số gây thất vọng

Những ngày qua dự án Quy Lộ (Đường Về) do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính lên sóng đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim đã chính thức mở điểm douban với con số gây thất vọng.

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